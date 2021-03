Eiyuden Chronicle : Rabbit & Bear se refuse à dealer une exclusivité sur un des stores PC Eiyuden Chronicle : Rabbit & Bear se refuse à dealer une exclusivité sur un des stores PC

Petite information appréciable concernant Eiyuden Chronicle à défaut d'avoir du neuf coté visuels : les développeurs ont dressé un communiqué pour rassurer les intéressés et plus particulièrement les PCistes en stipulant clairement que le contrat d'édition avec 505 Games n'allait pas mener à un deal annexe totalement inattendu qui biaiserait une partie du public. Et là, sans le citer, Rabbit & Bear fait bien évidemment référence à Shenmue III qui au dernier moment s'est retrouvé (sur PC) en exclusivité sur l'Epic Games Store.



Avec Eiyuden Chronicle, on nous garantit qu'il n'y aura aucun deal de la sorte, ce qui n'assure pas que le titre sortira partout (Steam, GOG, EGS, Windows Store…) mais on sait que personne ne viendra toquer à la porte avec un chèque.



Rassuré ? Hé bien vous pouvez retourner attendre le lancement prévu pour fin 2022 (en gardant en tête que c'est un jeu Kickstarter donc préparez-vous à au moins un report), et ce pour tous les supports existants SAUF la Switch, la team espérant voir arriver d'ici-là la nouvelle génération de Nintendo pour porter le jeu sans compromis, ce qui n'est pas gagné quand le PDG vient encore de déclarer que la console serait plus ou moins à la moitié de son cycle.