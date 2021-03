France : les meilleures ventes de 2020 France : les meilleures ventes de 2020

Le SELL nous fait enfin le bilan français des ventes softwares pour la totalité de 2020, année particulière qui a permis une certaine croissance (+11%) pour 5,3 milliards d'euros en CA… remporté pour la première fois depuis longtemps par le marché des consoles, représentant 51 % face au PC et surtout le mobile. On pourra donc autant remercier la nouvelle génération que la Switch, qui avec plus d'1 million de ventes incarne à elle-seule la moitié des ventes hardwares l'année dernière.



Et sans surprise vu la pandémie, le dématérialisé a explosé avec une croissance de +79 %, même si le physique continue de tenir bon avec une baisse de seulement -3,2 %. Notons d'ailleurs que la part du numérique reste biaisée à cause de l'habituel Nintendo qui refuse de communiquer ses ventes eShop, ce qui aurait pu impacter le classement ci-dessous.





MEILLEURES VENTES 2020 EN FRANCE

- Ventes physiques et dématérialisées, sauf pour Nintendo (uniquement physique)



1. FIFA 21 : 1.324.565

2. Animal Crossing : New Horizons : 1.079.290

3. COD Black Ops : Cold War : 664.792

4. Grand Theft Auto V : 602.423

5. Assassin's Creed Valhalla : 565.925

6. Mario Kart 8 Deluxe : 553.789

7. FIFA 20 : 537.097

8. The Last of Us II : 434.486

9. COD Modern Warfare : 385.214

10. Super Mario 3D All-Stars : 324.792



11. Minecraft Switch : 302.999

12. NBA 2K20 : 269.607

13. Ring Fit Adventure : 261.432

14. 51 Worldwide Games : 257.545

15. Luigi's Mansion 3 : 243.722

16. Ghost of Tsushima : 236.560

17. New Super Mario Bros. U DX : 228.955

18. Super Mario Party : 212.211

19. DBZ Kakarot : 206.697

20. The Legend of Zelda : Breath of the Wild : 205.976



A noter que Cyberpunk 2077 ne fait que 177.000 ventes mais qu'à l'instar de Nintendo, CDPR n'a pas communiqué les ventes physiques, ce qui remet totalement en question sa position rien qu'avec la part du marché PC.