Le retour de Elden Ring se précise Le retour de Elden Ring se précise

Bon bah effectivement, tout porte à croire que Elden Ring va bientôt revenir dans l'actualité : un trailer, ou en tout cas un bout, vient de fuiter sur la toile en off-screen, et dont la légitimité a été validée par Jason Schreier.



Le trailer n'étant pas complet, aucune date de sortie n'est mentionnée mais VGC nous apprend que :



- Le développement est sujet à de nombreux problèmes depuis un an, pas à cause de FromSoftware, mais des restrictions liées à la pandémie et au télé-travail.

- Une des sources proche du chantier déclare qu'il y a peu de chance que le titre sorte en 2021.