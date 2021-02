Bethesda visé par un recours collectif pour une vieille affaire autour de Fallout 4 Bethesda visé par un recours collectif pour une vieille affaire autour de Fallout 4

Bethesda a déjà arpenté les tribunaux, parfois en tant que plaignant comme dans l'affaire Oculus, mais c'est cette fois l'éditeur qui est spécifiquement visé pour une affaire que tout le monde avait oublié, et c'est pour ça qu'un rappel s'impose.



Donc revenons à l'époque de Fallout 4 où comme la plupart des jeux modernes, le titre est très vite affublé d'un Season Pass garantissant l'accès à la totalité des DLC du jeu. C'était clair et signé. Sauf que quelques temps après, ce même Bethesda lance sa plate-forme « Creation Club » qui est une sorte de maison du modding aussi bien pour les conceptions internes que les amateurs externes, à ceci près que tout ce qui est dedans (sous micro-transactions) est vérifié au préalable par les développeurs pour éviter les bugs et autres.



Et c'est là que se trouve tout le problème car chacun sait qu'aux USA, le moindre détail peut mener à un RDV devant les juges, avec donc ici un recours collectif reposant sur quelque chose de simple : le contenu présent dans le « Creation Club », c'est du DLC (c'est d'ailleurs répertorié comme tel sur Steam) et quand Bethesda promet noir sur blanc que le Season Pass garantit l'accès à tous les DLC, les petits malins se sont dit que l'intégralité des choses présentes dans le Creation Club leur revenait de droit, sans avoir à débourser 1$ supplémentaire. Pas con, faut le reconnaître.



Donc Bethesda a tenté une petite pirouette stratégique en indiquant que le contenu du Creation Club n'était « pas vraiment » des DLC mais la défense passe mal et le dossier est placé devant les juges pour fraude, avec possibilité que l'amende avoisine 1,1 milliard de dollars. C'est rien, c'est les USA.



Mais si on vous embête avec tout cela, c'est parce que cette affaire est en train de créer un dommage collatéral : pour gérer tranquillement ces histoires de gros sous, les avocats demandent de mettre en pause l'actuel rachat en cours de Zenimax par Microsoft, ce qui n'est vraiment pas de bol quand tout cela était sur le point d'être finalisé, avec des rumeurs d'un Live dédié le mois prochain pour fêter dignement ce rapprochement.