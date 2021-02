A l'instar de Destruction AllStars, Sony veut éditer d'autres jeux ''Day One'' dans le PS Plus A l'instar de Destruction AllStars, Sony veut éditer d'autres jeux ''Day One'' dans le PS Plus

Même si ce n'est pas le même type de service ni vraiment la même offre, le coup du « Day One dans le Game Pass » fait de plus en plus échos chez la concurrence, et Sony l'approuve avec sa PlayStation 5 où le PlayStation Plus a déjà permis de repartir avec Bugsnax et Destruction AllStars.



Certes, on n'est pas encore dans des projets « PlayStation Productions » mais Sony a dû lâcher un petit billet pour le premier, ne serait-ce que pour en assurer l'exclusivité PS (et PC) mais est directement l'éditeur du second.



Et interrogé par ce début de tendance, la boîte indique que d'autres titres arriveront dès la sortie dans le service, tout simplement parce que Sony dit s'y retrouver dans la rentabilité, donc par le maintien des abonnés au service.