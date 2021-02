En attendant du neuf, Control continue de porter les finances de Remedy En attendant du neuf, Control continue de porter les finances de Remedy

Pas besoin de sorties majeures de la part de Remedy pour que le studio se maintienne efficacement dans le vert en doublant même ses bénéfices nets sur la totalité de 2020 (par rapport à 2019), soit l'équivalent de plus de 10 millions d'euros dans les caisses.



Le pilier, ce fut évidemment Control qui a continué sa rentabilité avec ses extensions, les promotions, les sorties en Cloud (sur Luna et Switch) mais également le chéquier offert par Microsoft pour son intégration dans le Game Pass. A noter d'ailleurs que 2021 a démarré avec un autre chèque : celui de Sony pour proposer le titre dans le PS Plus.



Outre CrossFireX attendu cette année sur PC et Xbox Series, dont le studio est en charge de la campagne solo, Remedyet ses quelques 275 employés sont actuellement en charge de deux nouveaux projets en collaboration avec Epic Games pour en assurer l'exclusivité sur l'EGS, tout en leur laissant loisir de le sortir sur consoles et de garder les propriétés intellectuelles. Epic qui se contentera dans tous les cas de récolter la moitié des revenus, alors qu'ils financent l'intégralité des deux jeux. Sympa.



Un troisième chantier est en cours, Vanguard (F2P axé coopération), toujours en début de développement et dont rien n'a encore été décidé coté commercialisation, micro-transactions & co.