Tales From the Borderlands bientôt remis en vente, et le programme du nouveau DLC de Borderlands 3

Lors du dernier « Borderlands Show » tenu par 2K Games, l'éditeur a confirmé être en possibilité de remettre le jeu narratif Tales From the Borderlands sur les stores PC, PlayStation et Xbox, et ce dès le 17 février prochain (avec en passant rétrocompatibilité assurée sur PS5 et SX). Rappelons que le titre avait disparu des plates-formes il y a deux ans, après la faillite « temporaire » de Telltale.



Mais le gros morceau du show, ce fut évidemment à nouveau Borderlands 3 qui accueillera son fameux DLC « Director's Cut » le 18 mars (inclus dans le Season Pass 2) avec au programme :



- Une nouvelle salve de missions basées sur une série de meurtres

- Du nouveau matos, comme d'habitude

- 3 cartes Arche pour de nouveaux défis (la première le 18 mars, les deux autres en fin d'année)

- Un nouveau boss de Raid : Hémovore, reine des Salgauss

- Bonus : une galerie façon making-of sur le développement du jeu, avec même l'évocation de contenu supprimé pendant le chantier, et un bêtisier surprise.