Les pirates vont mettre aux enchères les codes sources des différents jeux CD Projekt

Les menaces ont été mises à exécution et devant le refus de CD Projekt de se plier à leurs exigences, les tipiaks à l'origine de l'attaque information ont bien l'intention de se faire un petit billet : les codes sources des différents titres vont être mis aux enchères sur le forum Exploit, à commencer par celui du Gwent (1 million de dollars en mise de départ).



Devraient suivre celui de Thronebreaker, The Witcher 3, Cyberpunk 2077 mais aussi on vient de l'apprendre la version RTX de The Witcher 3 dont la sortie est attendue dans le courant de l'année sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.



Une salle affaire pour CDPR qui continue ses investigations en collaboration avec les autorités locales, tout en continuant de bosser en annexe puisque l'intégralité de leurs données avaient été sauvegardées (heureusement).