Astral Chain : Platinum confirme à demi-mots que Nintendo possède aujourd'hui la licence Astral Chain : Platinum confirme à demi-mots que Nintendo possède aujourd'hui la licence

On l'a évoqué un peu plus tôt dans l'année : les mentions de propriété intellectuelle d'Astral Chain ne mentionne plus le duo « Platinum Games » et « Nintendo » mais uniquement la firme du plombier, sous-entendant une possible revente des droits de la part du premier.



Silence radio jusqu'à ce que le site VGC interroge directement Atsushi Inaba sur ce changement, et l'homme a simplement répondu : « C'est exact. […] C'est comme ce qui est écrit sur le site : Astral Chain est une licence Nintendo et en tant que tel, nous ne pouvons davantage nous exprimer là-dessus. » Un ton bien différent d'il y a un an, où Platinum disait exactement l'inverse, allant même jusqu'à ne pas exclure que la licence pourrait voir le jour ailleurs que sur un support Nintendo.



En passant, sachez que Hideki Kamiya est intervenu pour évoquer la quatrième annonce du projet « Platinum 4 », évoquant qu'elle aurait bien lieu cette année au lieu de 2020 (encore une fois, les effets de la pandémie) et qu'il s'agira d'un projet de « moindre envergure » mais qui devrait « donner le sourire aux fans ».