Après l'annonce de la restructuration, Konami affirme le maintien de son activité dans le JV Après l'annonce de la restructuration, Konami affirme le maintien de son activité dans le JV

Il y a une dizaine de jours, Konami lâchait un communiqué pour annoncer une restructuration de son organigramme et la dissolution de ses trois divisions de production « en réponse au marché rapide qui nous entoure », ce qui est très rigolo à entendre puisque la troisième branche avait été créée il y a quelques années pour exactement le même terme, mais que voulez vous : le marché est « rapide ».



Pour les fans, surtout d'une certaine époque, cela signifiait la mise à mort du secteur JV chez Konami, chose aujourd'hui officiellement démentie par le concerné qui assure que cette restructuration a pour but de mener à une « consolidation », et qu'il n'est pas question de fermer le département JV.



Pas plus de détails mais on sait donc que Konami continuera de faire des jeux, et reste à savoir de quel type puisqu'en dehors du foot et du baseball, la firme un temps derrière Suikoden, Castlevania, MGS et Silent Hill ne semble pas vouloir de décoller de ses petits projets, ce qui dira t-on lui va à ravir quand on se rend compte que Momotaro Dentetsu s'est vendu à plus de 2 millions d'unités sur Switch et est sur le point de devenir le plus grand succès (japonais) de l'histoire de l'éditeur. On rappelle d'ailleurs qu'il se murmure un retour de Bomberman cette année.