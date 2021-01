Bloomberg : Vicarious Visons absorbé par Blizzard pour plancher sur un remake de Diablo II Bloomberg : Vicarious Visons absorbé par Blizzard pour plancher sur un remake de Diablo II

Surtout considéré comme un studio de soutien pendant plusieurs années, Vicarious Visions avait soudainement trouvé une toute nouvelle voie dans l'organigramme Activision avec Crash Bandicoot N.Sane Trilogy (plus de 10 millions de ventes), puis plus récemment Tony Hawk's Pro Skater 1+2 au démarrage hautement satisfaisant, surtout dans les territoires anglo-saxons.



Ce n'est pourtant pas à eux que fut confié Crash Bandicoot 4 (dont les ventes seraient apparemment considérées comme décevantes) et on commence à comprendre pourquoi en apprenant que la branche Blizzard vient tout simplement d'absorber le studio pour l'aider sur de nouveaux projets en cours.



Ironie : selon le toujours très renseigné Jason Schreier, l'équipe n'en profitera pas pour se lancer enfin dans quelque chose de pleinement neuf vu que Bloomberg dévoile que Vicarious serait en fait depuis le début d'année dernière sur un remake de Diablo II (en collaboration avec la team Diablo IV) pendant que la « Blizzard Team I » qui était normalement en charge du projet a été dissoute suite à l'accueil dramatique de Warcraft III : Reforged.