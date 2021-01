The Chinese Room développe une nouvelle licence et veux devenir le ''Naughty Dog UK''

Après avoir produit des titres commeet, le studio britannique The Chinese Room compte s'éloigner du simulateur de marche traditionnel, genre qui commence de toute façon à s'effacer et le studio l'avait compris depuis un moment avec le survivalet plus récemmentpour le compte de l'Apple Arcade, où ça tendait de nous faire du Playdead/Tarsier.Bref, l'heure est à la suite du programme pour le studio qui annonce créer une nouvelle licence toujours à la première personne, mais cette fois orientée action-aventure, le tout sous Unreal Engine 4 et à destination de plusieurs supports (dont la nouvelle génération de consoles). Une rehausse d'ambition et peut-être une certaine prétention quand les grandes pontes déclarent vouloir devenir « le Naughty Dog UK », même s'il faut comprendre derrière cette comparaison que l'on ne parlera probablement d'un déferlement technique mais d'une envie, quel que soit le genre, de toujours vouloir pousser la narration.