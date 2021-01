Star Wars : le retour du label Lucasfilm Games

L'ère Star Wars sous Disney n'a pas vraiment bien démarré, aussi bien dans les salles que dans le secteur JV, mais on retrouve depuis quelques temps « un nouvel espoir » sans mauvais jeu de mot et entre la percée deet un avenir cinématographique/série qui semble déjà plus structuré, on ressent également du mouvement dans le marché qui nous intéresse le plus.Fondé en 1982 avant d'être renommé LucasArts en 1990, le label « Lucasfilm Games » fait officiellement son retour après avoir été dégommé en 2012, incarnant désormais le pilier autour duquel vont évoluer tous les futurs jeux de la franchise, intégrant les travaux passés et à venir d'Electronic Arts, mais également les jeux annexes comme(dont le prochain arrivera dans quelques mois) mais aussi les collaborations avec d'autres licences, dontLa question qui se pose maintenant, et à laquelle il sera encore bien difficile de répondre, c'est de savoir si le retour du label officiel a pour but de montrer que Disney reprend sérieusement les choses en main et va (comme l'indiquaient quelques rumeurs) désormais s'associer à autant d'éditeurs que possible au lieu d'un seul pour les principaux projets. N'oublions pas que l'accord d'exclusivité avec EA prendra justement fin dans 2 ans.