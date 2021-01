Arkane : Harvey Smith (Dishonored, Deus Ex) confirme être sur un nouveau AAA à Austin Arkane : Harvey Smith (Dishonored, Deus Ex) confirme être sur un nouveau AAA à Austin

Arkane, c'est deux équipes et pendant que celle de Lyon est toujours sur le chantier Deathloop, prévu pour le 21 mai sur PC et PlayStation 5 (plus tard sur Xbox Series), nous apprenons que la branche Austin est actuellement en charge d'un nouveau AAA encore non annoncé, dirigé par Harvey Smith avec les équipes qui ont travaillé sur les franchises Dishonored et Prey.



Plusieurs offres d'emploi sont actuellement disponibles, évoquant dans les grandes lignes des ressemblances avec les jeux précités (« immersive simulation », etc), le tout sous Unreal Engine 4, et rien ne dit encore s'il s'agira d'une nouvelle IP ou d'une suite du genre Dishonored 3.



On notera tout de même que sont clairement indiqués les supports PC, Xbox Series et PlayStation 5 même si pour cette dernière, il est difficile de déterminer si les indications datent « d'avant » ou après le rachat de Bethesda par Microsoft.