Quelques visuels pour Kena : Bridge of Spirits

A défaut d'un nouveau trailer ou même d'une précision concernant la date de sortie, le studio Ember Lab nous fait tout de même patienter avec une nouvelle poignée de visuels pour Kena : Bridge of Spirits (format moyen puisque diffusé sur Twitter), son jeu d'action-aventure tout joli tout mignon.



Aux dernières nouvelles, le titre qui de base était attendu pour novembre dernier n'arrivera donc qu'au premier trimestre 2021, et ce sur PC, PlayStation 5 et PlayStation 4.