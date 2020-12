Bravely Default II : la démo ''finale'' est disponible

Square Enix et Nintendo viennent de publier une « démo finale » pour, offrant d'ailleurs 100 Points Platinum juste en la téléchargeant, et proposant les choses suivantes :- La démo vous offrira 5h de jeu (c'est chronométré) et vous pourrez la recommencer autant de fois que souhaité.- Les cinématiques peuvent être zappées.- L'option de vitesse x4 en combat est disponible.- 3 modes de difficulté.- Pas de transfert de données vers la version finale.Le jeu complet arrivera lui le 26 février 2021.