En France aussi, la PS5 s'offre un départ record

Lancement record aux USA comme au Royaume-Uni pour la PlayStation 5, mais également en France comme le rapporte l'institut Ludostrie via Oscar Lemaire : 107.000 ventes, dépassant de peu la précédente tenante du titre, donc la Switch et ses 105.000 unités écoulées la première semaine. Il s'agit d'ailleurs des deux seules consoles de l'histoire à avoir chez nous dépassé ce cap en quelques jours.



La Xbox Series a elle fait 37.000 ventes sa semaine de sortie mais pour l'une comme pour l'autre, seuls les stocks déterminent actuellement les données, et il faudra d'ailleurs voir si l'une comme l'autre parviennent d'ici la fin du mois à dépasser le quota de leurs petites sœurs il y a 7 ans : fin 2013, la PS4 était à environ 240.000 ventes, tandis que la One était à 126.000.