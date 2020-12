Ring Fit Adventure : le pack Switch aussi en Europe

Confinement et maintien de la ligne ne font pas bon ménage, et à l'approche des fêtes de fin d'année où l'heure ne va pas être à la petite salade, Nintendo tient à ce que votre balance ne fasse pas trop la gueule en vous proposant un bundle Switch +, donc comme au Japon, et pour 379,99€ la totale. Notez que ça sortira le 11 décembre pour une « durée limitée », un terme que semble beaucoup apprécier la firme ces derniers temps.dont personne n'a vu venir le succès et qui aujourd'hui doit approcher des 7 millions de ventes (dont bientôt 2 millions au Japon).