Casey Hudson et Mike Darrah quittent Bioware Casey Hudson et Mike Darrah quittent Bioware

Beaucoup de départs cette année, ce qui n'empêche pas d'être de nouveau surpris en apprenant que Casey Hudson quitte à nouveau Bioware après être pourtant revenu dans le studio il y a 3 ans, et sur lequel les fans comptaient beaucoup pour remettre la boîte sur les rails après l'échec de Anthem.



Tout aussi important, Mark Darrah a lui aussi fait ses valises, lui qui était présent depuis plus de 20 ans et d'ailleurs en responsable de production sur le futur Dragon Age 4, qui garde néanmoins son directeur créatif (Matthew Goldman).



Aucune raison n'a été donnée sur ces nouveaux départs mais la responsable des studios EA rassure en déclarant qu'aucun projet n'est annulé, que ce soit le précité mais également le prochain Mass Effect, sans oublier la résurrection de Anthem.



Coup dur néanmoins quand on sait que ces dernières années, Bioware avait déjà perdu son directeur créatif Mike Laidlaw ainsi que l'un de ses principaux scénaristes (David Gaider).