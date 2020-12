Quelques visuels pour Kena : Bridge of Spirits Quelques visuels pour Kena : Bridge of Spirits

Nous aurions dû y goûter il y a quelques jours si tout s'était passé comme prévu mais c'est pour mieux en peaufiner le tableau que Ember Labs nous fera attendre jusqu'en début d'année prochaine (sans plus de précisions) pour découvrir Kena : Bridge of Spirits sur PC, PlayStation 5 et PlayStation 4.



En attendant, voici toujours une petite poignée de visuels supplémentaires pour nous faire patienter, et espérer que la qualité du premier jeu de ce studio soit aussi bonne que la patte esthétique.