Après Persona 4 Golden, SEGA veut d'autres portages & remasters, et partout Après Persona 4 Golden, SEGA veut d'autres portages & remasters, et partout

Décidément très satisfait des résultats de Persona 4 Golden et son demi-million de ventes peu après la sortie, chose qui a dépassé tous les objectifs envisagés par l'éditeur, le PDG de SEGA Sammy proclame haut et fort vouloir envisager d'autres retours du genre, et cette fois, ça ne parle pas que de Steam mais bien « différentes plates-formes ».



« Portages, remasters et remakes » sont concernés par cette annonce d'intention et pendant qu'on se demande, justement, si Persona 4 Golden ne pourrait pas faire un tour sur nos consoles, on rappellera que Shin Megami Tensei III est récemment revenu sur PS4 & Switch (au printemps chez nous), même si les échos évoquent un portage bien fainéant au regard du prix.