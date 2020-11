Control : Ultimate Edition reporté sur New Gen Control : Ultimate Edition reporté sur New Gen

C'était normalement attendu pour les jours suivants le lancement de la nouvelle génération (décembre au plus tard) mais finalement, Remedy prévient que les versions PlayStation 5 et Xbox Series de Control : Ultimate Edition n'arriveront que début 2021 pour en assurer toute la qualité.



Si vous n'avez pas suivi, retenez bien que l'upgrade gratuite ne sera possible que si vous avez acheté cette même « Ultimate Edition » (sortie il y a quelques semaines) sur PS4 ou One. Si vous avez la version de base, avec ou sans Season Pass, il faudra payer.