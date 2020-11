COD Cold War : le poids exact par machine COD Cold War : le poids exact par machine

Beaucoup de quiproquo autour du poids de Call of Duty : Black Ops – Cold War donc il était temps de faire une mise au point officiel et, non, le jeu ne bouffera pas plus de 200Go de vos pauvres DD ou SSD puisque voici les vraies données à prendre en compte (et ça restera quand même assez balaise) :



- Xbox One : 93Go

- PlayStation 4 : 95Go

- PlayStation 5 : 133Go

- Xbox Series X : 136Go (logiquement moindre sur Series S)



PC : 35Go (juste le multi), 82Go (jeu complet), 125Go (jeu complet en Ultra)



A noter également que comme d'habitude, il sera possible de gagner du temps en téléchargeant le jeu à l'avance pour ceux qui le pourront, sauf sur Next Gen. Aucune raison pour la Xbox Series (alors que la console sort 3 jours avant le jeu) mais logique pour la PS5 (dont la version sortira en même temps que la console elle-même).



- Le 6 novembre (6h du mat) sur PS4 & One

- Le 10 novembre (19h) sur PC.