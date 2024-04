Blue Dragon débarque sur TV Tokyo

Après le manga publié dans le Shonen Jump,s'apprête à débarquer sur la chaîne télévisée japonaise TV Tokyo dès le mois d'avril prochain. Famitsu nous apprend ainsi que la série animée desera réalisée par, qui s'occupe entre autres de l'anime Naruto, et dirigé par Yukihiro Matsushita, qui a déjà travaillé sur la série. Erino Hazuki prêtera sa voix à Kluke, l'héroïne du groupe dans le jeu, tandis que Keiko Nemoto et Daisuke Namikawa joueront respectivement les personnages Shu et Zero. Toujours aucune date de sortie précise du jeu en Europe, même s'il est apparemment prévu ici.: Voici les premières images de l'animequi débutera le Samedi 7 avril prochain à 9h00 sur la chaîne télévisée japonaise TV Tokyo, pour une diffusion chaque semaine.