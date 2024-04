Conflict : Global Terror en guerre

Après l'immonde, les développeurs de chezont quand même eu l'audace de faire un quatrième épisode qui, on l'espère, relèvera le pitoyable niveau du dernier., pour ceux qui ne se souviendraient plus du nom, met en scène quatre soldats de l'armée américaine qui doivent fusiller tout le monde en vue. Selon les informations citées parGames, le jeu sera moins bourrin que les précédents et proposera plus de phases tactiques. Réponse cette année sur PC, Xbox et PlayStation 2.