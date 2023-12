"j'espère qu'ils feront aussi un opus FIFA pour le prochain euro en . et qu'ils remettent le marché des transferts comme avant (avec des [url=https://www.gravir.org/2019/01/11/jai-essaye-la-xbox-one-et-la-ps4/]crédits fifa pas cher sur xbox ou PS4[/url] on pouvait avoir de super team et jouer; là c'est morne plaine le jeu FUT)"