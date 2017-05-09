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Gears of War : E-Day
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name : Gears of War : E-Day
platform : PC
editor : Xbox Game Studios
developer : The Coalition
genre : action
other versions : Xbox Series X
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Gears of War France
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name : Gears of War France
title : Gears Of War France
screen name : gearsofwarfrance
url : http://www.gamekyo.com/group/gearsofwarfrance
official website : https://twitter.com/GearsFrance
creator : negan
creation date : 09/05/2017
last update : 08/12/2026
description : Numéro 1 sur l'actualité de Gears Of War en France !
tags : gears of war anya alex gow marcus gears of war 3 gow 3 cliff bleszinski sam sanguinator locuste boomer marcus fénix jace baird c
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Xbox dévoile 2 manettes Gears Of War E-Day
Gears Of War : E-Day



Xbox a annoncé aujourd’hui la sortie prochaine de deux manettesXbox en édition limitée inspirées du prochain Gears of War : E-Day. Ces deux modèles sont disponibles pour la manette standard, l’un d’entre eux étant une exclusivité Xbox Design Lab qui sortira le 30 septembre .

Les précommandes débute dès aujourd’hui pour la manette principale Gears of War : E-Day au prix de 89.99 Euros.




S’inspirant des « puits d'émergence » qui marquent de leurs cicatrices l’univers de Gears of War : E-Day, cette manette présente des détails moulés en 3D et gravés au laser représentant de l’asphalte fissuré, avec des fissures rouges et lumineuses créées par la puissance d’un « puit d'emergence » en éruption, dévoilant ainsi l’emblématique « Crimson Omen » sous la surface. Les boutons ABXY noircis sont mis en valeur par un bouton X rouge transparent, tandis que les gâchettes rouges assorties et le D-pad transparent reflètent la destruction laissée dans le sillage de l’Emergence Day. Une étiquette CGU métallisée argent foncé sur le couvercle du compartiment à piles porte l’inscription « Never Fight Alone » (Ne combattez jamais seul). Formez une escouade. Des poignées texturées viennent parachever un design conçu pour les fans prêts à emporter un morceau de Sera dans chaque combat.












La deuxième manette, baptisée « Gears of War : E-Day Limited Edition avec XBOX Design Lab », sera disponible à partir du 30 septembre via le service Design Lab.

Voici, une fois encore, quelques informations supplémentaires à ce sujet :

À partir du 30 septembre, les fans pourront créer leur propre manette sans fil Xbox « Gears of War : E-Day Limited Edition » grâce à Xbox Design Lab, avec des illustrations exclusives réalisées par Luke Preece, illustrateur de heavy metal de renom. La pièce maîtresse du design est un boîtier supérieur personnalisé représentant un crâne perché au sommet de deux Lancers croisées, entouré d’autres crânes et de détails marqués par les combats, inspirés du conflit brutal entre la CGU et la horde des Locustes. Les fans peuvent personnaliser leur manette grâce à des options telles que des gâchettes et des croix directionnelles métalliques, des poignées latérales et arrière caoutchoutées, ainsi qu’une gravure personnalisée, créant ainsi une manette qui reflète leur attachement à l’univers, aux personnages et à l’héritage de Gears of War.





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    posted the 08/12/2026 at 04:32 PM by negan
    comments (32)
    negan posted the 08/12/2026 at 04:38 PM
    C'est préco pour la première, pour la deuxième je verrais les options de personnalisation disponible .
    spartan1985 posted the 08/12/2026 at 04:39 PM
    Je prends également la première.
    heracles posted the 08/12/2026 at 04:50 PM
    J'avoue qu'elles envoient du pâté. Après faut aimer.
    raiko posted the 08/12/2026 at 05:07 PM
    Par contre 90€ pour des manettes classiques ça pique sévère l'augmentation sur les derniers modèles !!
    negan posted the 08/12/2026 at 05:08 PM
    raiko C'est pour ca que je suis bien content d'avoir pratiquement payer l'intégralité avec mes points rewards
    grievous32 posted the 08/12/2026 at 05:17 PM
    Jasonduval manette collector* le deuxième mot à de l'importance, c'est une édition limitée. Et puis bon, t'es déjà plus sûr du fonctionnement optimal d'une manette préco que d'un jeu préco.
    walterwhite posted the 08/12/2026 at 05:55 PM
    Préco, quel délice
    ravyxxs posted the 08/12/2026 at 06:45 PM
    Immonde comparer à celle de DOOM THE DARK AGES ! Manette à l'image de l'ambiance au sein des studios.

    raiko C'est clair qu'après tout ce temps on peut s'attendre à de la techno en avance surtout lorsque tu vois la Dualsense. Un désastre, on verra la manette pour la Helix. Vivement ça urge.
    negan posted the 08/12/2026 at 06:52 PM
    walterwhite Dans la veine des anciennes
    torotoro59 posted the 08/12/2026 at 06:53 PM
    negan il manque une belle petite élite, élite 3 pour le coup, j'imagine si ils auraient fait une console.. Popopo ce que ça aurait donné quand tu vois les autres..
    mithrandir posted the 08/12/2026 at 06:53 PM
    MS assure toujours sur les manettes, elle sont vraiment sublimes
    junaldinho posted the 08/12/2026 at 07:08 PM
    J'adore Xbox pour les jeux, la console etc... Mais c'est quoi le projet avec toutes ces manettes... Seule la Elite 3 avec j'espère de gros arguments est intéressante. Maintenant faut se focaliser sur des gros jeux comme Gears et faire de grosses exclus qui incitent les joueurs à acheter des consoles. Perso j'ai aussi un Pc et je préfère jouer sur console mais c'est pas des manettes qui feront revenir les joueurs comme sur la 360
    walterwhite posted the 08/12/2026 at 07:33 PM
    negan Mieux que les anciennes vu quelle ci je l’aurai contrairement aux autres

    Vivement demain pour remettre les mains sur le jeu
    nobleswan posted the 08/12/2026 at 07:36 PM
    Elle va accompagner mon Pad Doom Dark Ages
    negan posted the 08/12/2026 at 08:14 PM
    nobleswan Faut que je la chope elle.
    grievous32 posted the 08/12/2026 at 10:21 PM
    Ravyxxs la DualSense c'est sûrement le truc le plus surcoté ever sur cette génération... J'ai testé la DualSense sur le jeu supposé l'utiliser le mieux avec AstroBot, franchement c'est abusé comme les gens en ont fait un foin pour rien... Survendu à mort, c'est franchement inutile et les palettes sur une manette c'est infiniment plus important que ces vibrations soit disant révolutionnaire... Et puis je vais éviter de parler du haut parleur qui est encore plus useless =') La DualSense reste encore à des années lumière derrière le pad XBOX 360 lui-même dépassé par le pad One lui-même dépassé par le pad Series en termes d'ergonomie... Reste la flèche direction toujours excellente chez Sony, et L1 et R1 moins susceptibles d'être défaillants...
    ravyxxs posted the 08/12/2026 at 10:33 PM
    grievous32 Gars, merci de juste parler si tu possèdes les manettes XBOX ET SONY...Je joue avec les deux, et possède pas moins de 6 XBOX collectors, mes Elites soit à la poubelle ou on rendu l'âme de belle merde.

    Les technos embarqués sur la Dualsense n'ont rien de surcoté, y a rien de similaire sur le marché donc merci de pas parler. Y a une différence, entre avoir la manette en main, à la FNAC, un Micromania ou chez un pote, comparer à avoir une Edge A LA MAISON, faire plus de 600 heures sur FH4 un peu moins sur FH5 ET 436 H sur FH6

    Cher oui ! Survendu ? Absolument ! Qualité ? Oui sauf ces sticks de merde qui drift comme pas possible. En dehors de ça, rien que la techno embarqué que tu peux customisé à souhait sur PC avec des logiciels comme DSX, encule toute concurrence ! Et je pèse mes mots !

    Lorsque j'ai dû joué à Forza avec la manette series XBOX, j'ai pas pu, j'ai tout simplement pas pu !! La sensation, le poids des gachettes lorsque tu freines, accélère, que tu tournes (le feedback et retour de force rien qu'avec les joysticks) !!

    Non désolé mais XBOX pour le coup, et ça faisait longtemps, sont en retard sur Playstation ! Pas étonnant que Playstation reste une référence dans la console de salon avec cette manette !

    Trop trooop dur de revenir en arrière et pourtant j'ai des manettes XBOX, mais je pense elles vont rester en collection, ou servir si des potes viennent à la maison.

    La Dualsense encule tout ce qui bouge aucun débabt possible désolé pour le coup. Et non y a pas que Astrobot mec la customisation va plus loin. Par exemple, dans FH6 lorsque tu prends un tunnel, bah le son de la manette, en plus de ton écran et des micro vribrations reproduise un son sourd et une pression dans les mains tout simplement bluffant, l'impression d'être DANS un tunnel !!

    La XBOX peut pas rendre ça possible, donc en attendant que XBOX se bouge, y a du taf !! Et Sony domine !
    ravyxxs posted the 08/12/2026 at 10:39 PM
    grievous32 Et ça serait bien que vous arrêtiez, pro M surtout, de sortir cet argument d'ergonomie qui date de la 360 là ! Vous êtes lourd mdr. Y a que ça qui sort dans les bouches ! Playstation est pas arrivé après XBOX hein, aujourd'hui ils sont leaders et ont toujours enculé XBOX sur les chiffres net donc bon ! Si vraiment la manette c'était ENCORE un problème en 2026 pourquoi XBOX serait autant en arrière ? Tu vois des jeunes pleurer avec la DS5 sur Warzone ou Fortnite ? NON ? Bon ben alors, faut changer de disque un moment....

    Moi j'ai les deux ergnomies et aucun soucis, je fais des sessions de Silent Hill F et je suis bien, pas de problème. Parfois je prend ma manette XBOX, mais ça dépend des jours, j'alternes.

    LA manette ultime n'existe pas encore donc te fatigue pas. Sony à l'opportunité de la faire, mais préfère encore fournir des sticks de merde.
    skuldleif posted the 08/12/2026 at 10:44 PM
    Non désolé mais XBOX pour le coup, et ça faisait longtemps, sont en retard sur Playstation ! Pas étonnant que Playstation reste une référence dans la console de salon avec cette manette !

    LA manette ultime n'existe pas encore donc te fatigue pas. Sony à l'opportunité de la faire, mais préfère encore fournir des sticks de merde.

    bordel de cul
    skuldleif posted the 08/12/2026 at 10:52 PM
    en tout cas Dualshock 1 Dualshock 2 Dualshock 3 Dualshock 4 PUENT la merde ca c'est clair et net
    xbox faisaient mieux sur la One de ce point de vue et pourtant la PS4 l'a exploser donc viens pas prendre l’avantage de popularité de l'une par rapport a l'autre comme preuve de qualité.

    Dualsense je l'ai eu entre les mains pour quelques exclu et je rejoins grievous32 bcps de choses inutile ,apres je dis pas ptetre sur les jeux de caisses ca fait la diff mais comme je m'en tape de ce type de jeux
    link49 posted the 08/13/2026 at 03:10 AM
    Magnifique!!!
    soulfull posted the 08/13/2026 at 06:32 AM
    La manette cyberpunk de la one reste encore de loin la plus belle à mon avis.
    rider288 posted the 08/13/2026 at 07:08 AM
    NoPileNoBuy
    mattewlogan posted the 08/13/2026 at 07:37 AM
    grievous32 lol c bien d’être a contre courant de tout les autre
    Mais dire que sur Astro c pas ouf c un peu mensonger
    grievous32 posted the 08/13/2026 at 08:14 AM
    Mattewlogan non. Vraiment vous en avez tous fait une surenchère de malade mental. Quand je l'ai essayé, ma seule et unique réaction c'était "sérieusement ? C'est tout ? Tout ça pour ça ?!". C'est franchement pas fou du tout hein...
    Après j'te dis ça aussi parce que j'ai une veste Woojer et qu'en terme de sensation, t'as pas besoin que ce soit précis pour envoyer du lourd. Et très honnêtement, ce que Woojer fait (bon ça coûte 400 balles hein, c'est tout autant un accessoire que ces vibrations, c'est absolument pas essentiel) en termes de sensation, c'est à 1000 lieux au-dessus.
    Vraiment sur Astro alors qu'on m'a vanté ça partout comme une dinguerie, j'ai trouvé ça vraiment.... Mouais, okay.... C'est tout ? C'est survendu à mort, de très loin le truc le plus surcoté de la génération. XBOX peut éviter d'augmenter le prix et la fragilité de ses manettes en intégrant ce type de techno inutile, ça m'ira très bien. Et pour quelqu'un qui porte un casque comme moi, les hauts parleurs dans la manette putain mais quelle idée de con.

    Ravyxxs j'ai pas besoin de posséder les deux en fait. J'ai juste besoin d'avoir utilisé les deux. C'est totalement surcoté, c'est pas parce qu'il y a rien d'autres sur le marché que c'est pas surcoté à mort, parce que ça l'est totalement. Et me parle pas du son de la manette, c'est le truc le plus con possible =') Avoir un haut parleur merdique quand t'as un son excellent en enceinte ou en casque, ça sert à rien à part bouffer de la batterie pour une feature inutile et de moins bonne qualité.
    Et tu sais... Toutes ces features useless et surcotées de fou, ça vaudra jamais l'ergonomie inégalée de la manette XBOX... Sony ont un retard de malade là-dessus, à camper sur leurs positions comme des abrutis avec les sticks symétriques alors que même chez les constructeurs tiers de manettes, la majorité fait du sticks asymétriques... Les gars sont attachés à leur image de la DualShock 1 qui était un accessoire puisqu'on se déplaçait avec les flèches à l'époque. Quand tous les jeux ont adopté le twin stick, c'est incompréhensible de pas avoir déplacé le stick de déplacement sur la flèche directionnelle qui a toujours été utilisé pour se déplacer sur PS1... Une belle preuve de débilité de leur part ici. Donc non, y a pas à arrêter sur l'argument de l'ergonomie, elle est factuellement et objectivement meilleure, tout comme les vibrations sont plus précises sur la DualSense, sauf que ça, c'est survendu de ouf et pas aussi nécessaire qu'une bonne ergonomie. Sony n'aura JAMAIS l'opportunité de la faire ta manette ultime parce qu'ils seront toujours attaché à leur image des sticks asymétriques.
    nicoliafox posted the 08/13/2026 at 11:43 AM
    J'ai les deux consoles et j'ai d'abord été bluffé par la Dualsense....et puis au fur et a mesure j'ai fini par désactiver toutes les fonctions hapiques. Je sais que bcp adorent ça mais au final comme la sixaxis je trouve ca plus gadget qu'autre chose. Et le pavé tactile dans 90% des jeux fait office de gros bouton de menu...Ok.

    En terme de design les manettes xbox limités sont vraiment sublimes. Sony est a la traine la dessus.
    ravyxxs posted the 08/13/2026 at 01:16 PM
    grievous32 Si en fait, tu as besoin de posséder les deux ou d'avoir de très longues heures de test. Désolé mais pas besoin de lire ton commentaire. C'est comme conduire une Renault Super Cinq, et dire que c'est plus conviviale et aussi rapide qu'une Ferrari.

    Faudrait arrêter d'être fanboy et devenir neutre l'ami, ça urge et ça soule à force ce genre de discussion.

    nicoliafox Très mauvaise comparaison, la Sixasis était une purge day one, je m'en souvient encore avec Motorstorm. C'était super sensible et ingérable. Sur console, vous êtes beaucoup plus limité que nous sur PC. Sur FH par exemple, vous allez avoir un paramètre précis, crée et fait par les développeurs, moi je change tout, que ce soit le bruit, la force, le type de résistante, la longueur, le départ, la fin, tout !! On customise tout jusqu'à la moelle.
    grievous32 posted the 08/13/2026 at 02:47 PM
    Ravyxxs non. En essayant pendant une bonne heure, ça m'a clairement suffit pour voir comment toi et d'autres en font un foin pas possible pour si peu. Et oui, si peu. Et ta comparaison est complètement conne au passage. Je pense que je suis plus neutre que toi pour le coup =') Vu comment tu survends ce truc... Les "impossible de revenir en arrière", c'est une belle preuve à quel point tu n'es pas neutre... C'est comme les PCistes fragiles qui disent que le 30 FPS est injouable. J'étais de l'école "je peux pas me passer de la 4K parce que l'image est nette à fond, y a pas d'aliasing, c'est trop bien". La réalité : je peux rejouer à Burnout 3 Takedown tout aliasé sans souci. Je peux jouer à 60FPS sur Hunt Showdown et The Finals, et passer sur un Halo Remake ou un Gears E-Day en Horde à 30FPS sans aucun mal... C'est ça la vraie neutralité. Aussi j'ai pas dit que c'était pas mieux que les vibrations basiques, mais clairement vous faites une montagne de 3 fois rien hein. Donc oui, c'est définitivement le truc le plus surcoté de la gen.
    mck posted the 08/13/2026 at 02:50 PM
    Allez, je preco la 1er. ça ira avec ma Starfield, Forza, Doom x)
    kenpokan posted the 08/13/2026 at 07:12 PM
    grievous32 Mais pourquoi tu te casses la tête ?
    grievous32 posted the 08/14/2026 at 11:05 AM
    Kenpokan à répondre à quelqu'un ? La politesse =>
    kenpokan posted the 08/14/2026 at 04:26 PM
    grievous32 Ta beau dire ce que tu veux, ça veut pas comprendre. Au bout d'un moment, la politesse, c'est inutile.
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