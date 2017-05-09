S’inspirant des « puits d'émergence » qui marquent de leurs cicatrices l’univers de Gears of War : E-Day, cette manette présente des détails moulés en 3D et gravés au laser représentant de l’asphalte fissuré, avec des fissures rouges et lumineuses créées par la puissance d’un « puit d'emergence » en éruption, dévoilant ainsi l’emblématique « Crimson Omen » sous la surface. Les boutons ABXY noircis sont mis en valeur par un bouton X rouge transparent, tandis que les gâchettes rouges assorties et le D-pad transparent reflètent la destruction laissée dans le sillage de l’Emergence Day. Une étiquette CGU métallisée argent foncé sur le couvercle du compartiment à piles porte l’inscription « Never Fight Alone » (Ne combattez jamais seul). Formez une escouade. Des poignées texturées viennent parachever un design conçu pour les fans prêts à emporter un morceau de Sera dans chaque combat.

À partir du 30 septembre, les fans pourront créer leur propre manette sans fil Xbox « Gears of War : E-Day Limited Edition » grâce à Xbox Design Lab, avec des illustrations exclusives réalisées par Luke Preece, illustrateur de heavy metal de renom. La pièce maîtresse du design est un boîtier supérieur personnalisé représentant un crâne perché au sommet de deux Lancers croisées, entouré d’autres crânes et de détails marqués par les combats, inspirés du conflit brutal entre la CGU et la horde des Locustes. Les fans peuvent personnaliser leur manette grâce à des options telles que des gâchettes et des croix directionnelles métalliques, des poignées latérales et arrière caoutchoutées, ainsi qu’une gravure personnalisée, créant ainsi une manette qui reflète leur attachement à l’univers, aux personnages et à l’héritage de Gears of War.