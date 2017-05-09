Xbox a annoncé aujourd’hui la sortie prochaine de deux manettesXbox en édition limitée inspirées du prochain Gears of War : E-Day. Ces deux modèles sont disponibles pour la manette standard, l’un d’entre eux étant une exclusivité Xbox Design Lab qui sortira le 30 septembre .
Les précommandes débute dès aujourd’hui pour la manette principale Gears of War : E-Day au prix de 89.99 Euros.
S’inspirant des « puits d'émergence » qui marquent de leurs cicatrices l’univers de Gears of War : E-Day, cette manette présente des détails moulés en 3D et gravés au laser représentant de l’asphalte fissuré, avec des fissures rouges et lumineuses créées par la puissance d’un « puit d'emergence » en éruption, dévoilant ainsi l’emblématique « Crimson Omen » sous la surface. Les boutons ABXY noircis sont mis en valeur par un bouton X rouge transparent, tandis que les gâchettes rouges assorties et le D-pad transparent reflètent la destruction laissée dans le sillage de l’Emergence Day. Une étiquette CGU métallisée argent foncé sur le couvercle du compartiment à piles porte l’inscription « Never Fight Alone » (Ne combattez jamais seul). Formez une escouade. Des poignées texturées viennent parachever un design conçu pour les fans prêts à emporter un morceau de Sera dans chaque combat.
La deuxième manette, baptisée « Gears of War : E-Day Limited Edition avec XBOX Design Lab », sera disponible à partir du 30 septembre via le service Design Lab.
Voici, une fois encore, quelques informations supplémentaires à ce sujet :
À partir du 30 septembre, les fans pourront créer leur propre manette sans fil Xbox « Gears of War : E-Day Limited Edition » grâce à Xbox Design Lab, avec des illustrations exclusives réalisées par Luke Preece, illustrateur de heavy metal de renom. La pièce maîtresse du design est un boîtier supérieur personnalisé représentant un crâne perché au sommet de deux Lancers croisées, entouré d’autres crânes et de détails marqués par les combats, inspirés du conflit brutal entre la CGU et la horde des Locustes. Les fans peuvent personnaliser leur manette grâce à des options telles que des gâchettes et des croix directionnelles métalliques, des poignées latérales et arrière caoutchoutées, ainsi qu’une gravure personnalisée, créant ainsi une manette qui reflète leur attachement à l’univers, aux personnages et à l’héritage de Gears of War.
raiko C'est clair qu'après tout ce temps on peut s'attendre à de la techno en avance surtout lorsque tu vois la Dualsense. Un désastre, on verra la manette pour la Helix. Vivement ça urge.
Vivement demain pour remettre les mains sur le jeu
Les technos embarqués sur la Dualsense n'ont rien de surcoté, y a rien de similaire sur le marché donc merci de pas parler. Y a une différence, entre avoir la manette en main, à la FNAC, un Micromania ou chez un pote, comparer à avoir une Edge A LA MAISON, faire plus de 600 heures sur FH4 un peu moins sur FH5 ET 436 H sur FH6
Cher oui ! Survendu ? Absolument ! Qualité ? Oui sauf ces sticks de merde qui drift comme pas possible. En dehors de ça, rien que la techno embarqué que tu peux customisé à souhait sur PC avec des logiciels comme DSX, encule toute concurrence ! Et je pèse mes mots !
Lorsque j'ai dû joué à Forza avec la manette series XBOX, j'ai pas pu, j'ai tout simplement pas pu !! La sensation, le poids des gachettes lorsque tu freines, accélère, que tu tournes (le feedback et retour de force rien qu'avec les joysticks) !!
Non désolé mais XBOX pour le coup, et ça faisait longtemps, sont en retard sur Playstation ! Pas étonnant que Playstation reste une référence dans la console de salon avec cette manette !
Trop trooop dur de revenir en arrière et pourtant j'ai des manettes XBOX, mais je pense elles vont rester en collection, ou servir si des potes viennent à la maison.
La Dualsense encule tout ce qui bouge aucun débabt possible désolé pour le coup. Et non y a pas que Astrobot mec la customisation va plus loin. Par exemple, dans FH6 lorsque tu prends un tunnel, bah le son de la manette, en plus de ton écran et des micro vribrations reproduise un son sourd et une pression dans les mains tout simplement bluffant, l'impression d'être DANS un tunnel !!
La XBOX peut pas rendre ça possible, donc en attendant que XBOX se bouge, y a du taf !! Et Sony domine !
Moi j'ai les deux ergnomies et aucun soucis, je fais des sessions de Silent Hill F et je suis bien, pas de problème. Parfois je prend ma manette XBOX, mais ça dépend des jours, j'alternes.
LA manette ultime n'existe pas encore donc te fatigue pas. Sony à l'opportunité de la faire, mais préfère encore fournir des sticks de merde.
LA manette ultime n'existe pas encore donc te fatigue pas. Sony à l'opportunité de la faire, mais préfère encore fournir des sticks de merde.
bordel de cul
xbox faisaient mieux sur la One de ce point de vue et pourtant la PS4 l'a exploser donc viens pas prendre l’avantage de popularité de l'une par rapport a l'autre comme preuve de qualité.
Dualsense je l'ai eu entre les mains pour quelques exclu et je rejoins grievous32 bcps de choses inutile ,apres je dis pas ptetre sur les jeux de caisses ca fait la diff mais comme je m'en tape de ce type de jeux
Mais dire que sur Astro c pas ouf c un peu mensonger
Après j'te dis ça aussi parce que j'ai une veste Woojer et qu'en terme de sensation, t'as pas besoin que ce soit précis pour envoyer du lourd. Et très honnêtement, ce que Woojer fait (bon ça coûte 400 balles hein, c'est tout autant un accessoire que ces vibrations, c'est absolument pas essentiel) en termes de sensation, c'est à 1000 lieux au-dessus.
Vraiment sur Astro alors qu'on m'a vanté ça partout comme une dinguerie, j'ai trouvé ça vraiment.... Mouais, okay.... C'est tout ? C'est survendu à mort, de très loin le truc le plus surcoté de la génération. XBOX peut éviter d'augmenter le prix et la fragilité de ses manettes en intégrant ce type de techno inutile, ça m'ira très bien. Et pour quelqu'un qui porte un casque comme moi, les hauts parleurs dans la manette putain mais quelle idée de con.
Ravyxxs j'ai pas besoin de posséder les deux en fait. J'ai juste besoin d'avoir utilisé les deux. C'est totalement surcoté, c'est pas parce qu'il y a rien d'autres sur le marché que c'est pas surcoté à mort, parce que ça l'est totalement. Et me parle pas du son de la manette, c'est le truc le plus con possible =') Avoir un haut parleur merdique quand t'as un son excellent en enceinte ou en casque, ça sert à rien à part bouffer de la batterie pour une feature inutile et de moins bonne qualité.
Et tu sais... Toutes ces features useless et surcotées de fou, ça vaudra jamais l'ergonomie inégalée de la manette XBOX... Sony ont un retard de malade là-dessus, à camper sur leurs positions comme des abrutis avec les sticks symétriques alors que même chez les constructeurs tiers de manettes, la majorité fait du sticks asymétriques... Les gars sont attachés à leur image de la DualShock 1 qui était un accessoire puisqu'on se déplaçait avec les flèches à l'époque. Quand tous les jeux ont adopté le twin stick, c'est incompréhensible de pas avoir déplacé le stick de déplacement sur la flèche directionnelle qui a toujours été utilisé pour se déplacer sur PS1... Une belle preuve de débilité de leur part ici. Donc non, y a pas à arrêter sur l'argument de l'ergonomie, elle est factuellement et objectivement meilleure, tout comme les vibrations sont plus précises sur la DualSense, sauf que ça, c'est survendu de ouf et pas aussi nécessaire qu'une bonne ergonomie. Sony n'aura JAMAIS l'opportunité de la faire ta manette ultime parce qu'ils seront toujours attaché à leur image des sticks asymétriques.
En terme de design les manettes xbox limités sont vraiment sublimes. Sony est a la traine la dessus.
Faudrait arrêter d'être fanboy et devenir neutre l'ami, ça urge et ça soule à force ce genre de discussion.
nicoliafox Très mauvaise comparaison, la Sixasis était une purge day one, je m'en souvient encore avec Motorstorm. C'était super sensible et ingérable. Sur console, vous êtes beaucoup plus limité que nous sur PC. Sur FH par exemple, vous allez avoir un paramètre précis, crée et fait par les développeurs, moi je change tout, que ce soit le bruit, la force, le type de résistante, la longueur, le départ, la fin, tout !! On customise tout jusqu'à la moelle.