Éditeur : Nippon Ichi Software

Développeur : guruguru

Genre : RPG/Dungeon Crawler

Prévu sur PS5/PS4/Switch

Date de sortie : 26 Mars 2026 (Japon)



PS4 : Uniquement en téléchargement.

C'est l'histoire d'une grande aventure menée par un aventurier il y a un an…La cité d'Echoes, une plaque tournante pittoresque pour le transport, est située près d'une mer riche. Mais ses habitants vivent dans la peur constante des attaques de monstres émergeant du labyrinthe souterrain voisin, Eclipse.En tant qu'aventurier à Echoes, vous preniez de petites requêtes et des tâches d'exploration lorsqu'une nouvelle demande est arrivée explorer le labyrinthe Eclipse et vaincre les monstres. Apparemment, la ville entière fait appel à des aventuriers pour soumettre les bêtes.Explorer un donjon rempli de malédictions et envahi par les monstres est une tâche périlleuse… Malgré tout, vous avez décidé de vous battre pour la cité.Avec la promesse d'une paix retrouvée pour la ville et l'espoir d'un trésor caché dans le labyrinthe pour vous motiver…