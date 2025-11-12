profile
[PS5/PS4/Switch] Curse Warrior / Trailer
Nippon Ichi Software




Éditeur : Nippon Ichi Software
Développeur : guruguru
Genre : RPG/Dungeon Crawler
Prévu sur PS5/PS4/Switch
Date de sortie : 26 Mars 2026 (Japon)

C'est l'histoire d'une grande aventure menée par un aventurier il y a un an…
La cité d'Echoes, une plaque tournante pittoresque pour le transport, est située près d'une mer riche. Mais ses habitants vivent dans la peur constante des attaques de monstres émergeant du labyrinthe souterrain voisin, Eclipse.
En tant qu'aventurier à Echoes, vous preniez de petites requêtes et des tâches d'exploration lorsqu'une nouvelle demande est arrivée explorer le labyrinthe Eclipse et vaincre les monstres. Apparemment, la ville entière fait appel à des aventuriers pour soumettre les bêtes.
Explorer un donjon rempli de malédictions et envahi par les monstres est une tâche périlleuse… Malgré tout, vous avez décidé de vous battre pour la cité.
Avec la promesse d'une paix retrouvée pour la ville et l'espoir d'un trésor caché dans le labyrinthe pour vous motiver…


PS4 : Uniquement en téléchargement.



Gematsu
Site Officiel
https://www.youtube.com/watch?v=SNMV6MMMZ_Y
    posted the 12/11/2025 at 09:00 AM by nicolasgourry
    comments (2)
    baalmung posted the 12/11/2025 at 10:10 AM
    Darkest Dungeon avec une skin anime
    kujotaro posted the 12/11/2025 at 10:27 AM
    L'inspiration est vraiment GRANDE. Mais j'aime bien
