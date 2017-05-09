profile
Gears of War : Reloaded
name : Gears of War : Reloaded
platform : PC
editor : Xbox Game Studios
developer : The Coalition
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
group information
Gears of War France
name : Gears of War France
title : Gears Of War France
screen name : gearsofwarfrance
url : http://www.gamekyo.com/group/gearsofwarfrance
official website : https://twitter.com/GearsFrance
creator : negan
creation date : 09/05/2017
last update : 08/30/2025
description : Numéro 1 sur l'actualité de Gears Of War en France !
tags : gears of war anya alex gow marcus gears of war 3 gow 3 cliff bleszinski sam sanguinator locuste boomer marcus fénix jace baird c
articles : 358
visites since opening : 1278728
subscribers : 13
bloggers : 1
1 million de joueurs en 3 jours pour Gears Reloaded
Gears Of War : la saga originale




Gears of War: Reloaded est sorti il y a seulement trois jours, le 26 août, sur toutes les consoles de dernière génération, y compris celles de PlayStation. Avant même la fin de sa première semaine dans les rayons, The Coalition et Microsoft ont annoncé qu'il avait déjà dépassé le million de joueurs.

« Mettre fin à la guerre des consoles, un locuste à la fois », a écrit The Coalition dans son message sur X annonçant cette étape importante. « Merci à 1 million de joueurs. »




En complément de l'information ci-dessus, le trophée platine de Gears Of War Reloaded fait du teasing sur la sortie d'autres Gears Of War sur Playstation .



« Votre aventure est terminée, pour l'instant… »


Des versions Reloaded pour Gears Of War 2 et 3 ? Gears Tactics ? ou plus probablement Gears Of War E-Day ? l'avenir nous le dira.



    posted the 08/29/2025 at 07:02 PM by negan
    comments (21)
    negan posted the 08/29/2025 at 07:19 PM
    D'ailleurs legato, hyunckel, capcom, idd, thekingman1, heracles, spartan1985, oss137, junaldinho, walterwhite, ouken, squall06 , escobar, guigui59, kurosama, voxen, fablus, goldmen33, diablass59, beks1080, churos45, darksly, stephenking, sujetdelta, chester,Zekk bliss02, spartan1985, haorus, shaco, hijikatamayora13, sorakairi86, osiris Nobleswan lazer

    Je fais peter un article Screenshot pour Gears Of War Reloaded dans le week-end ou au plus tard lundi.

    Vu que vous aviez aimé les articles screenshot de Gears Of War 2 et Gears 5 : Hivebusters, je vous @ dès que l'article sort
    walterwhite posted the 08/29/2025 at 07:19 PM
    Dessus tous les soirs depuis la sortie, le plaisir est intact et tu sais pourquoi le jeu était addictif en 2006.
    negan posted the 08/29/2025 at 07:21 PM
    walterwhite Il a toujours son charme et malgré le pompe et les mecs qui sponge il y a toujours sont truc qui fait de lui l'un des meilleurs jeux multi-joueurs.

    Si E-day apprend de lui on va se régalé .
    cocolasticot posted the 08/29/2025 at 07:22 PM
    Cette édition est vraiment fainéante, on a l'impression de jouer à la version Ultimate. Mais c'est toujours un pur plaisir de rejouer à Gears 1, les personnages, les musiques, le gameplay, toujours aussi dingue !
    stardustx posted the 08/29/2025 at 07:37 PM
    Ça restera toujours un très bon jeu mais autant c'est cool d'avoir filé le jeu aux possesseurs du précédent remake/remaster, autant c'est quand même dommage de remasteriser 2 fois le même jeu au lieu de plutôt appliquer le même traitement à sa suite, surtout qu'on ne va pas se mentir, ils auraient pu ajouter tout ça a l'ultimate edition via un patch
    walterwhite posted the 08/29/2025 at 07:41 PM
    negan Il reste authentique sur ces points qui foutent bien la rage

    Y a des games tu roules sur tout le monde, d’autres ou t’as l’impression que ton pompe tire des balles en caoutchouc.

    J’suis presque au niveau 50
    negan posted the 08/29/2025 at 07:44 PM
    walterwhite Je dois être 29 moi ( l'époque de 2006 ou j'avais du temps me rend nostalgique )

    Vivement E-Day en tout cas

    stardustx Autant c'est cool d'avoir filé le jeu aux possesseurs du précédent remake/remaster, autant c'est quand même dommage de remasteriser 2 fois le même jeu

    Je suis d'accord mais je pense que c'est pour un soucis de cohérence, refaire une sortie du 1 partout c'est pas con pour préparé E-Day .

    Mais je ne serais pas contre le 2 et 3 en Reloaded .
    e3ologue posted the 08/29/2025 at 07:47 PM
    Je l'aurai bien voulu sur Switch 2 celui là, j'ai jamais touché à la licence mais c'est l'une des rares chez MS qui me fait envie.
    stardustx posted the 08/29/2025 at 08:18 PM
    negan ultimate n'avait jamais eu d upgrade pour xbox serie il me semble du coup ils auraient pu juste sortir un gros patch, rebrander le jeu avec tous les ajouts en "ultimate edition reloaded", sortir une version boite pour xbox serie s/x et un portage ps5

    en écrivant ça je m’aperçois que ça reviendrait quasiment au même que la situation actuelle... en fait la ressortie me dérange pas en elle même mais ça casse quand même bien les couilles qu'en 10 ans ils aient pas fait la même chose pour au moins une des deux opus suivants

    après vu qu' eday est un préquel je suis obligé de te donner raison sur le fait que le plus important c'est d'avoir sorti le premier partout pour que tous le monde ait le contexte

    mais quand même Gears 2 est très très complémentaire du 1e et dans ma tête c'est presque comme un film en 2 parties (le 3 étant plus comme une vraie suite) je trouve ça vraiment dommage qu'on ait pas eu le droit au moins a celui la
    negan posted the 08/29/2025 at 08:24 PM
    stardustx Apres s'ils sont coherent et que E-Day est vu comme un One Shot ils peuvent faire : Gears Of War Reloaded puis E-Day puis Gears Of War 2 Reloaded etc .. pour faire des ressortie partout .
    walterwhite posted the 08/29/2025 at 08:28 PM
    negan Faut raccourcir ces nuits

    Yes vivement E-Day
    stardustx posted the 08/29/2025 at 08:32 PM
    negan oui c'est tout à fait possible même probable vu qu'à présent ils ont toute une clientèle potentielle sur playstation qui n'a en grande partie jamais touché au jeu et a qui ça fera plaisir de lâcher un billet (+ PC sur lequel le jeu n'est jamais sorti non plus contrairement au 1e)

    mais j'espère juste que ça prendra pas non plus trop de temps, ça fait déjà 10 piges d'attente...
    idd posted the 08/29/2025 at 08:48 PM
    negan oki

    Bon j'ai commencé le jeu aujourd'hui c'est toujours aussi plaisant, on voit bien que certains aspects du jeu font anciens mais ça reste toujours aussi fun, en tout cas c'est conforme à mes souvenirs de l'utimate edition même si je devine bien que les assets et sfx sont actualisés.
    ootaniisensei posted the 08/29/2025 at 10:01 PM
    Un remake du 2 mon rêve humide depuis la sortie du remake du premier bordel Coalition teasez pas comme ça je vais juté
    zampano posted the 08/29/2025 at 10:21 PM
    Rien à foutre, je ne jouerais qu’au deuxième épisode
    spartan1985 posted the 08/29/2025 at 11:19 PM
    Pas eut mon code, tant pis, je le ferais sur Gamepass plus tard.
    ravyxxs posted the 08/30/2025 at 06:32 AM
    C'est sur Playstation que le jeu doit bien marcher, sur PC, apparement c'est une vrai merde, sur XBOX, je vois mal le public repayer au moins 3 fois le titre depuis sa première apparition et les remasters. Ce jeu s'adresse surtout aux joueurs Playstation, personne d'autre, ça se sent.
    sonilka posted the 08/30/2025 at 09:07 AM
    walterwhite je suis tombé sur un stream de polonais hier. Laisse tomber, c'était un massacre. Les mecs étaient permanence en glisse entre les murs. Injouable. Tous les mecs en face quittaient la partie après la première manche
    walterwhite posted the 08/30/2025 at 09:44 AM
    sonilka Ah tu vois, le wall bouncing c’est mortel
    thorfin posted the 09/01/2025 at 07:23 AM
    J'ai relancé, je vais le (re)faire (encore) mais j'attends surtout E-Day puis un potentiel Gears 6 ^^
    rogeraf posted the 09/01/2025 at 08:46 AM
    "Des versions Reloaded pour Gears Of War 2 et 3 ? Gears Tactics ? ou plus probablement Gears Of War E-Day ? l'avenir nous le dira"
    GEARS 6 surtout, le reste les remasters on s'en bat ......
