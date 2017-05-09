Gears of War: Reloaded est sorti il y a seulement trois jours, le 26 août, sur toutes les consoles de dernière génération, y compris celles de PlayStation. Avant même la fin de sa première semaine dans les rayons, The Coalition et Microsoft ont annoncé qu'il avait déjà dépassé le million de joueurs.
« Mettre fin à la guerre des consoles, un locuste à la fois », a écrit The Coalition dans son message sur X annonçant cette étape importante. « Merci à 1 million de joueurs. »
En complément de l'information ci-dessus, le trophée platine de Gears Of War Reloaded fait du teasing sur la sortie d'autres Gears Of War sur Playstation .
« Votre aventure est terminée, pour l'instant… »
Des versions Reloaded pour Gears Of War 2 et 3 ? Gears Tactics ? ou plus probablement Gears Of War E-Day ? l'avenir nous le dira.
Je fais peter un article Screenshot pour Gears Of War Reloaded dans le week-end ou au plus tard lundi.
Vu que vous aviez aimé les articles screenshot de Gears Of War 2 et Gears 5 : Hivebusters, je vous @ dès que l'article sort
Si E-day apprend de lui on va se régalé .
Y a des games tu roules sur tout le monde, d’autres ou t’as l’impression que ton pompe tire des balles en caoutchouc.
J’suis presque au niveau 50
Vivement E-Day en tout cas
stardustx Autant c'est cool d'avoir filé le jeu aux possesseurs du précédent remake/remaster, autant c'est quand même dommage de remasteriser 2 fois le même jeu
Je suis d'accord mais je pense que c'est pour un soucis de cohérence, refaire une sortie du 1 partout c'est pas con pour préparé E-Day .
Mais je ne serais pas contre le 2 et 3 en Reloaded .
en écrivant ça je m’aperçois que ça reviendrait quasiment au même que la situation actuelle... en fait la ressortie me dérange pas en elle même mais ça casse quand même bien les couilles qu'en 10 ans ils aient pas fait la même chose pour au moins une des deux opus suivants
après vu qu' eday est un préquel je suis obligé de te donner raison sur le fait que le plus important c'est d'avoir sorti le premier partout pour que tous le monde ait le contexte
mais quand même Gears 2 est très très complémentaire du 1e et dans ma tête c'est presque comme un film en 2 parties (le 3 étant plus comme une vraie suite) je trouve ça vraiment dommage qu'on ait pas eu le droit au moins a celui la
Yes vivement E-Day
mais j'espère juste que ça prendra pas non plus trop de temps, ça fait déjà 10 piges d'attente...
Bon j'ai commencé le jeu aujourd'hui c'est toujours aussi plaisant, on voit bien que certains aspects du jeu font anciens mais ça reste toujours aussi fun, en tout cas c'est conforme à mes souvenirs de l'utimate edition même si je devine bien que les assets et sfx sont actualisés.
GEARS 6 surtout, le reste les remasters on s'en bat ......