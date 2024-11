Par le développeur deAprès avoir trouvé une lettre laissée derrière lui, le protagoniste arrive à la guilde « Legion » à la recherche de traces de son grand-père.Bien que son grand-père soit introuvable, le protagoniste finit par travailler à la guilde en échange d'une aide dans la collecte d'informations.Lors de la cérémonie d'initiation du personnel de la guilde, le protagoniste acquiert la capacité de « clairvoyance », qui lui permet de voir et d'entendre à travers les yeux des autres.Grâce à cette nouvelle capacité, le protagoniste renforce ses liens avec le personnel de la guilde et les aventuriers, soutenant leurs aventures en coulisses et guidant leurs demandes vers le succès.Au fil du temps, la réputation de Legion grandit, attirant de nombreux groupes d'aventuriers qualifiés à s'inscrire à la guilde.

