Éditeur : Marvelous Europe

Genre : RPG

Prévu sur PC/Switch

Date de sortie : 5 Septembre 2023

Langues : Anglais / Espagnol / Français / Allemand

-Le jeu sortira en démat et physique-

C'est une version remasterisé de Rune Factory 3 (sortie sur Nintendo DS)Incarnez Micah, un jeune homme frappé d’amnésie et capable de se transformer en monstre étrange aux airs de mouton, dans une quête pour faire coexister les humains et les monstres.Nouvelles fonctionnalités telles que le mode « Jeunes mariés », des aventures indépendantes débloquées pour chaque mariage avec l’une des 11 célibataires éligibles du jeu ; l’épisode supplémentaire, des histoires illustrées racontées en voix off par ces mêmes personnages ; et le niveau de difficulté « Enfer » qui donnera du fil à retordre même aux meilleurs joueurs !