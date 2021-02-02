Numerama 10/10

Millenium 90%

JVFrance 90%

IGNFrance 9/10

Gamekult 8/10

JV 16/20

En 2019, Control posait les bases solides d’un univers à la direction artistique marquante, porté par une narration intelligente. En 2026, Control Resonant continue de bouleverser les codes, en s’offrant le luxe de changer à la fois de lieu et de héros. La charismatique Jesse cède sa place à son frère tourmenté, prénommé Dylan. Remedy Entertainment prouve une fois encore qu’il maîtrise l’art de donner naissance à des expériences singulières. Dans le sillage d’Alan Wake 2, plus axé sur l’horreur et l’absurde, Control Resonant s’affirme comme une nouvelle masterclass. On prend un plaisir constant à incarner le virevoltant Dylan dans un Manhattan en proie à des distorsions et à des fragmentations. On ne peut qu’applaudir.Eh bien, si on s'attendait à ça... En prenant son risque, Remedy nous offre sa production la plus aboutie à ce jour. Avec sa formule RPG complète, bien construite et très prenante, Control Resonant apparait tout simplement comme l'un des meilleurs jeux de l'année dans sa catégorie. Une expérience sans pareille que l'on vous recommande chaudement, même si vous n'avez pas apprécié le premier jeu.Quelle aventure. Control Resonant est un jeu brillant qui vient approfondir l’univers mystérieux et décadent du premier opus. La nouvelle formule utilisée par Remedy fonctionne à merveille et offre une aventure plus permissive ainsi qu’un gameplay qui s’émancipe de la simple utilisation d’une arme à distance, malgré des affrontements trop nombreux et parfois longuets. On y retrouve tout le savoir faire du studio en matière d’écriture et de mise en scène, quand bien même on aurait aimé davantage de connexions avec le reste du lore connecté. Mystérieux et onirique par essence, le jeu est une merveille de level design et de direction artistique, avec des moments forts toujours mis en avant par des musiques triées sur le volet par le studio (mais loin de la désormais culte Take Control). Assurément l’un des jeux de l’année 2026.Les voies du Comité sont peut-être impénétrables, mais une chose est certaine au sortir de Control Resonant : Remedy confirme une nouvelle fois sa maîtrise du jeu vidéo. En troquant le tir à la troisième personne pour un système d’action nerveux et profond, le studio renouvelle sa formule sans perdre l’étrangeté et la richesse qui font l’identité de Control. Entre un Dylan attachant, des combats particulièrement satisfaisants, une exploration généreuse et un univers toujours aussi fascinant, Resonant est une aventure aussi surprenante que maîtrisée.Annoncé comme le jeu le plus ambitieux de Remedy (jusqu'au prochain ?), Control Resonant se montre digne de cette allégation dans la plupart des compartiments. En nous laissant sortir de l'Ancienne maison, Remedy nous a surtout ouvert en grand les portes de la perception. Aux habituelles fulgurances artistiques du studio, Control Resonant ajoute une science du level design insoupçonnée. Ce monde ouvert pas comme les autres (car c'en est bien un) réserve des moments vertigineux et des visions fantasmagoriques dans lesquels on se laisse aspirer et désorienter avec un plaisir d'autant plus profond que Remedy ne prend jamais le joueur par la main. Il y a beaucoup de bons jeux qui sortent en ce moment, mais faisons en sorte que Control Resonant ne soit pas le perdant de l'automne : plus que jamais, Remedy est un studio d'auteurs et d'artistes dont il faut soutenir la vision et qui peut encore combler ses dernières faiblesses en matière de combat et de cinématographie.Véritable anomalie dans le monde du jeu action-aventure bien carré, Control Resonant est fascinant dans ses qualités comme ses défauts. En fusionnant beat'em up déstructuré, plateforme gravitationnelle, action-RPG poussé, Remedy signe une œuvre d'une générosité et d'une ambition folles. Le titre paie toutefois cette audace par une friction permanente dans ses quêtes et des combats un peu trop chaotiques. Si vous acceptez l'exigence de ses nombreuses règles, vous prendrez un malin plaisir à parcourir cet objet altéré définitivement électrisant.