La presse dénote...Presse Start
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Control Resonant
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name : Control Resonant
platform : PC
editor : N.C
developer : Remedy
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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La presse des tests ou pas...
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name : La presse des tests ou pas...
title : La presse dénote...Presse Start
screen name : prestart
url : http://www.gamekyo.com/group/prestart
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 02/02/2021
last update : 09/18/2026
description : Un groupe qui rassemble différents tests des "exclusivités" et parfois des jeux "multi".
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articles : 310
visites since opening : 922957
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[Multi] Control Resonant / Quelques tests...
Multi

Metacritic 84% (PS5) -Pour l'instant-
( 52 Positives / 3 Mitigées / 1 Négative)
OpenCritic 85% -Pour l'instant-

Numerama 10/10
En 2019, Control posait les bases solides d’un univers à la direction artistique marquante, porté par une narration intelligente. En 2026, Control Resonant continue de bouleverser les codes, en s’offrant le luxe de changer à la fois de lieu et de héros. La charismatique Jesse cède sa place à son frère tourmenté, prénommé Dylan. Remedy Entertainment prouve une fois encore qu’il maîtrise l’art de donner naissance à des expériences singulières. Dans le sillage d’Alan Wake 2, plus axé sur l’horreur et l’absurde, Control Resonant s’affirme comme une nouvelle masterclass. On prend un plaisir constant à incarner le virevoltant Dylan dans un Manhattan en proie à des distorsions et à des fragmentations. On ne peut qu’applaudir.

Millenium 90%
Eh bien, si on s'attendait à ça... En prenant son risque, Remedy nous offre sa production la plus aboutie à ce jour. Avec sa formule RPG complète, bien construite et très prenante, Control Resonant apparait tout simplement comme l'un des meilleurs jeux de l'année dans sa catégorie. Une expérience sans pareille que l'on vous recommande chaudement, même si vous n'avez pas apprécié le premier jeu.

JVFrance 90%
Quelle aventure. Control Resonant est un jeu brillant qui vient approfondir l’univers mystérieux et décadent du premier opus. La nouvelle formule utilisée par Remedy fonctionne à merveille et offre une aventure plus permissive ainsi qu’un gameplay qui s’émancipe de la simple utilisation d’une arme à distance, malgré des affrontements trop nombreux et parfois longuets. On y retrouve tout le savoir faire du studio en matière d’écriture et de mise en scène, quand bien même on aurait aimé davantage de connexions avec le reste du lore connecté. Mystérieux et onirique par essence, le jeu est une merveille de level design et de direction artistique, avec des moments forts toujours mis en avant par des musiques triées sur le volet par le studio (mais loin de la désormais culte Take Control). Assurément l’un des jeux de l’année 2026.

IGNFrance 9/10
Les voies du Comité sont peut-être impénétrables, mais une chose est certaine au sortir de Control Resonant : Remedy confirme une nouvelle fois sa maîtrise du jeu vidéo. En troquant le tir à la troisième personne pour un système d’action nerveux et profond, le studio renouvelle sa formule sans perdre l’étrangeté et la richesse qui font l’identité de Control. Entre un Dylan attachant, des combats particulièrement satisfaisants, une exploration généreuse et un univers toujours aussi fascinant, Resonant est une aventure aussi surprenante que maîtrisée.

Gamekult 8/10
Annoncé comme le jeu le plus ambitieux de Remedy (jusqu'au prochain ?), Control Resonant se montre digne de cette allégation dans la plupart des compartiments. En nous laissant sortir de l'Ancienne maison, Remedy nous a surtout ouvert en grand les portes de la perception. Aux habituelles fulgurances artistiques du studio, Control Resonant ajoute une science du level design insoupçonnée. Ce monde ouvert pas comme les autres (car c'en est bien un) réserve des moments vertigineux et des visions fantasmagoriques dans lesquels on se laisse aspirer et désorienter avec un plaisir d'autant plus profond que Remedy ne prend jamais le joueur par la main. Il y a beaucoup de bons jeux qui sortent en ce moment, mais faisons en sorte que Control Resonant ne soit pas le perdant de l'automne : plus que jamais, Remedy est un studio d'auteurs et d'artistes dont il faut soutenir la vision et qui peut encore combler ses dernières faiblesses en matière de combat et de cinématographie.

JV 16/20
Véritable anomalie dans le monde du jeu action-aventure bien carré, Control Resonant est fascinant dans ses qualités comme ses défauts. En fusionnant beat'em up déstructuré, plateforme gravitationnelle, action-RPG poussé, Remedy signe une œuvre d'une générosité et d'une ambition folles. Le titre paie toutefois cette audace par une friction permanente dans ses quêtes et des combats un peu trop chaotiques. Si vous acceptez l'exigence de ses nombreuses règles, vous prendrez un malin plaisir à parcourir cet objet altéré définitivement électrisant.

https://www.youtube.com/watch?v=SqvAvOAd1VA
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    tripy73, idd, kisukesan, icebergbrulant, spartan1985, junaldinho, edgar, tynokarts, kevinmccallisterrr, rogeraf
    posted the 09/18/2026 at 02:20 PM by nicolasgourry
    comments (24)
    rogeraf posted the 09/18/2026 at 02:26 PM
    Bravo Remedy
    Max Payne 4 maintenant avec Rockstar .. ?
    perse9 posted the 09/18/2026 at 02:27 PM
    tout se passe comme prévue...
    patrickleclairvoyant posted the 09/18/2026 at 02:28 PM
    Je vais attendre de voir les performances que ma Steam Machine personnalisée au lieu de le prendre sur ps5. J’espère que le FSR 4 est bien utilisé dans le jeu.
    rogeraf Déjà, j’espère que le remake des deux premiers va sortir l’année prochaine et que Rockstar ne vont pas faire traîner les choses pour GTA 6
    ravyxxs posted the 09/18/2026 at 02:31 PM
    Bravo Remedy, Control, puis ça ! Je vais me régaler !
    tokito posted the 09/18/2026 at 02:39 PM
    Bonne note de la part de Millenium qui est réputé pour son exigence et sa franchise (le seul média FR a avoir osé critiqué le wokisme dans Dragon Age Wokeguard par exemple)

    Ca annonce du bon.
    spartan1985 posted the 09/18/2026 at 02:40 PM
    J'attends patiemment ma version physique début octobre (42 balles à Leclerc).
    akinen posted the 09/18/2026 at 02:41 PM
    Bravo mais j'vais surement y jouer dans plus d'un an comme pour Alan Wake
    ootaniisensei posted the 09/18/2026 at 02:43 PM
    Bravo Remedy, sacrément casse gueule d'avoir misé sur un jeu au corps à corps connaissant leur passif 100% Gunfight, l'audace quand tu as le talent ça paye toujours
    z0dd posted the 09/18/2026 at 02:47 PM
    Day one et ça commence a être rare ...Bravo Remedy
    edgar posted the 09/18/2026 at 02:50 PM
    Bravo Remedy, encore une bombe en 2026 !
    thedoctor posted the 09/18/2026 at 02:50 PM
    Le 4/10 est étonnant.
    guiguif posted the 09/18/2026 at 03:03 PM
    Du bon combat, ça va nous faire oublier le très moyen Wolverine
    kevinmccallisterrr posted the 09/18/2026 at 03:05 PM
    Il me semble qu’il est offert en ce moment quand tu prends un abonnement d’un an au service GeForceNow de Nvidia.
    shinz0 posted the 09/18/2026 at 03:12 PM
    ComicBook = 4/10
    ComicBook a mis 6/10 à Wolfverine
    bennj posted the 09/18/2026 at 03:25 PM
    tokito Le mec qui peut pas s'exprimer sans parler de wokisme : "chérie il n'y a plus de papier toilettes tu pourras en acheter stp ? ok mais c'est sûrement un coup des wokistes.". Ta vie doit être tellement triste.
    bladagun posted the 09/18/2026 at 03:34 PM
    Je ne m'y attendais vraiment vraiment pas , genial ! Je suis sur la fin d'Allan wake 2 là j'adore. Il me déçois rarement eux
    nigel posted the 09/18/2026 at 03:34 PM
    bennj Jte jure ça tourne à l'obsession
    losz posted the 09/18/2026 at 03:53 PM
    Pas mal le meta mais bon, j'ai pas confiance après la purge Alan Wake 2.
    bennj posted the 09/18/2026 at 04:10 PM
    nigel il est comme ca depuis un moment, et généralement il appelle ses potes en renfort en mode "proutproutdebile32 et facho75 regardez ca bla bla" quand il y a un sujet qu'il sait que ca va lui faire tout drôle dans le pantalon. C'est d'un ridicule.

    losz allez répète avec moi : "je n'ai pas aimé". Alan Wake 2 une purge
    suikoden posted the 09/18/2026 at 04:20 PM
    Autant le premier ma jamais attiré autant celui là c'est tout l'inverse. Je verrai plus tard, et ça dépendra aussi si il peut se suffire à lui même.
    suikoden posted the 09/18/2026 at 04:23 PM
    bennj nigel Si y'avait que lui, hélas...
    terminagore posted the 09/18/2026 at 05:52 PM
    Cool si les appréciations sont positives mais ya rien à faire, le virage beat'em all m'a totalement refroidi...
    gadjuom93 posted the 09/18/2026 at 06:05 PM
    Je m'attendais a mon GOTY, on verra bien, je pense pas que ce sera le cas, ça restera requiem ou alors p'tet gta6 sera surprenant on verra !
    gadjuom93 posted the 09/18/2026 at 06:06 PM
    Utilise la frame generation, celle de NVIDIA et encore mieux, celle de intel, XeFG est dispo sur toutes les cartes maintenant grace a des Mods. patrickleclairvoyant
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