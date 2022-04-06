Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
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Espritcritique
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creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 09/15/2026
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
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[Mode7] Alundra — Le Zelda cauchemardesque de la PlayStation


Alundra est souvent présenté comme le Zelda de la PlayStation. Mais derrière cette comparaison se cache une aventure beaucoup plus sombre, faite de cauchemars, de morts et de rêves que l’on préférerait ne jamais visiter.
Dans ce deuxième Secret d’E-Stoire, nous remontons aux origines d’Alundra : l’héritage de Landstalker, la naissance de Matrix Software, les choix de ses créateurs et le long voyage du jeu entre le Japon, les États-Unis et l’Europe.
Pourquoi Alundra a-t-il été comparé à Zelda ?
Que doit-il réellement à Landstalker ?
Comment Working Designs a-t-il transformé la version occidentale ?
Et pourquoi cette aventure PlayStation reste-t-elle aussi marquante près de trente ans plus tard ?
Un dossier consacré à l’histoire d’un action-RPG culte, aussi brillant dans ses énigmes que cruel dans son univers.

PS : Le premier Secret d’E-Stoire : Battletoads vs Tortues Ninja : la vraie rivalité des années 90
https://www.youtube.com/watch?v=EuGt6FdxAkg&t
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    posted the 09/15/2026 at 10:40 PM by nicolasgourry
    comments (13)
    zekk posted the 09/15/2026 at 11:20 PM
    J'avais adoré, mais effectivement c’est bien plus noir que Zelda, les cris dans les donjons rêves m’angoissaient
    forte posted the 09/16/2026 at 04:50 AM
    Retourné à 100% à sa sortie celui-là, et je trouve qu'il s'éloigne beaucoup de Zelda dans le sens où tu as des énigmes tout le temps, partout. J'en garde des cauchemars pour avoir le dernier faucon à la loterie, la RNG des enfers !!!!
    fan2jeux posted the 09/16/2026 at 05:33 AM
    J ai beaucoup aimé ce jeu mais il est vrai que le jeu est plus trash que zelda.

    Mais qu est ce qu il est dur..
    alozius posted the 09/16/2026 at 05:34 AM
    Un de mes jeux préférés de tous les temps. Je l’avais fait avec mon grand frère à l’époque et l’ambiance sombre, presque mystique, avec les gens qui se faisaient attaquer par des monstres dans leurs rêves m’avaient marquée. Je me souviens encore du temps passé avec mon frère à essayer de résoudre les énigmes des donjons durant des heures à galérer (le donjon avec les colonnes de glace à pousser, quel enfer ). Vraiment un Zelda des ténèbres j’avais adoré.

    Le 2 était moins bon par contre. Moins marquant avec moins d’âme. La faute aux débuts de la 3D pas encore maitrisée.

    Merci pour les souvenirs.
    shirou posted the 09/16/2026 at 05:46 AM
    J'avais adoré aussi mais par contre je rappel avoir crisé plus d'une fois sur des "saut de plateforme" que j'arrivais pas a faire
    fdestroyer posted the 09/16/2026 at 05:50 AM
    Il est sur mes étagères mais encore jamais fait! C'est dans le backlog
    akinen posted the 09/16/2026 at 06:05 AM
    Abandonné dès le début à l’époque. Pourtant beau, j’avais lu et bavé sur la soluce (en image à l’époque). Pourtant le gameplay iso et les
    enigmes ne m’ont pas plu.
    balf posted the 09/16/2026 at 06:33 AM
    J'avais adoré et dévoré à l'époque dommage que la License est abandonné.
    gasmok2 posted the 09/16/2026 at 08:34 AM
    Le 1 était excellent et sa 2D trop jolie, mais après j'ai beaucoup moins aimé
    kikoo31 posted the 09/16/2026 at 09:28 AM
    Très hard mais jeu excellent et très bon bande son fait par celui qui fait One piece

    Par contre ,je regardes pas la vidéo et sa miniature de merde fait par IA
    lautrek posted the 09/16/2026 at 10:40 AM
    Pas eu l'occasion de le faire, par contre j'ai fait plusieurs fois le 2 que j'avais beaucoup aimé.

    Les deux n'ont rien à voir j'imagine ?
    zephon posted the 09/16/2026 at 11:28 AM
    sympa sans plus par contre la suite c'est une putin de purge
    rbz posted the 09/16/2026 at 02:53 PM
    la miniature de chiasse IA, jamais je regarde
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