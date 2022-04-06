description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Alundra est souvent présenté comme le Zelda de la PlayStation. Mais derrière cette comparaison se cache une aventure beaucoup plus sombre, faite de cauchemars, de morts et de rêves que l’on préférerait ne jamais visiter.
Dans ce deuxième Secret d’E-Stoire, nous remontons aux origines d’Alundra : l’héritage de Landstalker, la naissance de Matrix Software, les choix de ses créateurs et le long voyage du jeu entre le Japon, les États-Unis et l’Europe.
Pourquoi Alundra a-t-il été comparé à Zelda ?
Que doit-il réellement à Landstalker ?
Comment Working Designs a-t-il transformé la version occidentale ?
Et pourquoi cette aventure PlayStation reste-t-elle aussi marquante près de trente ans plus tard ?
Un dossier consacré à l’histoire d’un action-RPG culte, aussi brillant dans ses énigmes que cruel dans son univers.
Mais qu est ce qu il est dur..
Le 2 était moins bon par contre. Moins marquant avec moins d’âme. La faute aux débuts de la 3D pas encore maitrisée.
Merci pour les souvenirs.
enigmes ne m’ont pas plu.
Par contre ,je regardes pas la vidéo et sa miniature de merde fait par IA
Les deux n'ont rien à voir j'imagine ?