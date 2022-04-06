Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
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Espritcritique
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name : Espritcritique
title : Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
screen name : espritcritique
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official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 08/20/2026
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
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[Exitium] l'étrange paradoxe de Wolfenstein
Exitium Film


Plongez dans l'histoire intégrale de la saga Wolfenstein ! De Castle Wolfenstein (1981) à Wolfenstein: Youngblood, en passant par New Order, découvrez comment B.J. Blazkowicz est devenu la pire menace du régime n*zi dans cet épisode rétrospectif ultime.
https://www.youtube.com/watch?v=Gy0yW6XBRmk&t
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    posted the 08/20/2026 at 10:00 PM by nicolasgourry
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