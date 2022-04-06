description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Plongez dans l'histoire intégrale de la saga Wolfenstein ! De Castle Wolfenstein (1981) à Wolfenstein: Youngblood, en passant par New Order, découvrez comment B.J. Blazkowicz est devenu la pire menace du régime n*zi dans cet épisode rétrospectif ultime.