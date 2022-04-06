description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
AlterHis est un spécialiste en uchronies, fictions et histoires alternatives. Que se serait-il passé si l'histoire avait été différente ? Si l'Allemagne avait gagné la seconde guerre mondiale, par exemple., Ajourd'hui il juge le réalisme de Wolfenstein : The New Order, Homefront, Fallout 4, Call of Duty Modern Warfare 2 et Cyberpunk 2077.