Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
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Espritcritique
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name : Espritcritique
title : Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
screen name : espritcritique
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creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 07/30/2026
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
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[JV] Un expert des uchronies analyse (avec AlterHis‬)


AlterHis est un spécialiste en uchronies, fictions et histoires alternatives. Que se serait-il passé si l'histoire avait été différente ? Si l'Allemagne avait gagné la seconde guerre mondiale, par exemple., Ajourd'hui il juge le réalisme de Wolfenstein : The New Order, Homefront, Fallout 4, Call of Duty Modern Warfare 2 et Cyberpunk 2077.
https://www.youtube.com/watch?v=M1hJ-DNT1Vo
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    posted the 07/30/2026 at 10:50 AM by nicolasgourry
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