description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Dans cette vidéo, je reviens sur les coulisses de Charmed, l’une des séries fantastiques les plus cultes de la fin des années 90 et des années 2000. Diffusée pendant 8 saisons, la série a marqué toute une génération avec l’histoire des sœurs Halliwell. C'est parti !
The Craft est sortie en France le 24 juillet 1996. C'est un film que j'aimais bien quand j'etais gosse et qui m'a plus marqué que la série Charmed.
Lorsque Charmed a été diffusé j'avais regardé les premiers episodes avec interet car ca me faisait plaisir de retrouver Shannen Doherty quelques années apres son depart de Berverly Hills 90210, mais je n'ai pas vraiment accroché a Charmed. Sympa sans plus.
Ce qui est intéressant c'est comment ils amènent la mort de Prue sans s'en rendre compte à genre 15 reprises dans les 3 premières saisons.
C'était aussi un mix improbables des séries des années 80 dans le genre "moeurs, copaganda" avec un casting d'invités prestigieux toutes les semaines et un drama exteriorisé par rapport au casting principal (Les dessous de Palm Beach, Rick Hunter, Perry Mason, la croisière s'amuse).
Il y avait aussi du light sitcom mi comédie / mi drame comme "7 à la maison".
Et bien sûr le genre "monstre de la semaine" (Buffy).
L'idée c'est toujours de régler le problème de quelqu'un à sa place en jouant les anges gardiens, c'est un peu éculé comme modèle, on trouve ça dans un peu toutes les séries américaines.
C'était quand même bien jusqu'à la saison 4 (incluse).