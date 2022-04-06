Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
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Espritcritique
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creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 07/17/2026
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
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[CornPop] Charmed (1998-2006)
CornPop


Dans cette vidéo, je reviens sur les coulisses de Charmed, l’une des séries fantastiques les plus cultes de la fin des années 90 et des années 2000. Diffusée pendant 8 saisons, la série a marqué toute une génération avec l’histoire des sœurs Halliwell. C'est parti !
https://www.youtube.com/watch?v=FMo7NW32G-E
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    aeris201
    posted the 07/17/2026 at 05:00 PM by nicolasgourry
    comments (6)
    aeris201 posted the 07/17/2026 at 06:04 PM
    D'ailleurs ca fait 30 ans que le film The Craft (Dangereuse Alliance) est sortie. Le film qui a inspiré la série Charmed.

    The Craft est sortie en France le 24 juillet 1996. C'est un film que j'aimais bien quand j'etais gosse et qui m'a plus marqué que la série Charmed.

    Lorsque Charmed a été diffusé j'avais regardé les premiers episodes avec interet car ca me faisait plaisir de retrouver Shannen Doherty quelques années apres son depart de Berverly Hills 90210, mais je n'ai pas vraiment accroché a Charmed. Sympa sans plus.
    jf17 posted the 07/17/2026 at 06:25 PM
    La fameuse trilogie du samedi soir
    22 posted the 07/17/2026 at 06:33 PM
    Jamais été intéressé malgré la hype au collège. J'ai surtout retenu le nom chelou de Shannen qui fait pensé a Proute
    vyse posted the 07/18/2026 at 07:13 AM
    22 tu fais bien c'était une purge..je me battais avec mes soeur pour jouer a zelda et donkey 64 pendant que ces daubes teen etaient diffusés...
    rickles posted the 07/18/2026 at 04:22 PM
    vyse Elles ont entre 22 et 27 ans dans la première saison ça devient même une série de daronne dès la saison 4-5.

    Ce qui est intéressant c'est comment ils amènent la mort de Prue sans s'en rendre compte à genre 15 reprises dans les 3 premières saisons.

    C'était aussi un mix improbables des séries des années 80 dans le genre "moeurs, copaganda" avec un casting d'invités prestigieux toutes les semaines et un drama exteriorisé par rapport au casting principal (Les dessous de Palm Beach, Rick Hunter, Perry Mason, la croisière s'amuse).

    Il y avait aussi du light sitcom mi comédie / mi drame comme "7 à la maison".

    Et bien sûr le genre "monstre de la semaine" (Buffy).

    L'idée c'est toujours de régler le problème de quelqu'un à sa place en jouant les anges gardiens, c'est un peu éculé comme modèle, on trouve ça dans un peu toutes les séries américaines.

    C'était quand même bien jusqu'à la saison 4 (incluse).
    vyse posted the 07/18/2026 at 05:46 PM
    rickles mdrr après moi je me les tapais en attendant que la télé soit libéré pour lancer ma 64 ahah
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