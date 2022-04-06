Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
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Espritcritique
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name : Espritcritique
title : Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
screen name : espritcritique
url : http://www.gamekyo.com/group/espritcritique
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 07/05/2026
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
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[Culture Pop Atomique] Le Magicien
Culture Pop Atomique


Diffusée au milieu des années 80, Le Magicien (The Wizard) est une série télévisée aussi originale qu'attachante, portée par un héros hors du commun. Mélange d'action, d'enquêtes, de gadgets et d'humour, elle a marqué de nombreux téléspectateurs malgré une carrière beaucoup trop courte.

Bonus : Générique
https://www.youtube.com/watch?v=aPkC5bpGuXk
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    posted the 07/05/2026 at 06:30 PM by nicolasgourry
    comments (1)
    shinz0 posted the 07/05/2026 at 06:37 PM
    J'adorais cette série
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