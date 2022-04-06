description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Diffusée au milieu des années 80, Le Magicien (The Wizard) est une série télévisée aussi originale qu'attachante, portée par un héros hors du commun. Mélange d'action, d'enquêtes, de gadgets et d'humour, elle a marqué de nombreux téléspectateurs malgré une carrière beaucoup trop courte.