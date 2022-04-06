Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
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Espritcritique
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name : Espritcritique
title : Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
screen name : espritcritique
url : http://www.gamekyo.com/group/espritcritique
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 07/01/2026
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
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[SUMIMASEN TURBO] 43


Au cas où vous n'auriez pas remarquez, c'est déjà l'ÉTÉ pour SUMIMASEN TURBO ! Nous n'allions pas vous laisser affronter la CANICULE sans rien faire, aussi voici la première émission de l'été, avec au sommaire un retour sur les annonces du SUMMER GAME FEST, et deux gros jeux SWITCH 2 au menu : STAR FOX et THE ADVENTURES OF ELLIOT.
https://www.youtube.com/watch?v=YITRVdImmdM
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    dooku
    posted the 07/01/2026 at 06:20 PM by nicolasgourry
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