description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Au cas où vous n'auriez pas remarquez, c'est déjà l'ÉTÉ pour SUMIMASEN TURBO ! Nous n'allions pas vous laisser affronter la CANICULE sans rien faire, aussi voici la première émission de l'été, avec au sommaire un retour sur les annonces du SUMMER GAME FEST, et deux gros jeux SWITCH 2 au menu : STAR FOX et THE ADVENTURES OF ELLIOT.