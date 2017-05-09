L'un des débats les plus commentés ces derniers jours autour de Gears of War : E-Day n'a pas porté sur son gameplay ni sur son statut d'exclusivité Xbox, mais sur le budget supposé du projet. Le chiffre de 400 millions de dollars, récemment évoqué par Tom Henderson, a suscité des discussions parmi certains fans, notamment en raison du contexte actuel de la Xbox et des récentes spéculations concernant les studios internes.
Cependant, Jez Corden, l’un des journalistes disposant des meilleurs contacts au sein de l’écosystème Xbox, estime que ce chiffre ne reflète pas réellement le coût de développement de E-Day.
Lors d’un nouvel épisode du podcast Xbox Two, Corden a affirmé catégoriquement qu’on ne pouvait pas dire que Gears of War : E-Day avait coûté 400 millions de dollars, car une partie des fonds alloués à The Coalition est consacrée à d’autres projets et outils qui profitent à l’ensemble des Xbox Game Studios.
Il dit que le studio The Coalition fonctionne comme la « colonne vertébrale technologique » pour tout XBOX. Une grande partie de ce budget est destinée au développement d’outils pour les devs, au support pour Unreal Engine et à l’assistance technique pour d’autres projets de la compagnie qui n'ont rien a voir avec Gears Of War.
Un fonctionnement en colonne vertébrale qui explique sûrement le délai de 7 ans entre Gears 5 et Gears Of War E-Day, car pendant que The Coalition met la main à la patte pour aider les autres studios, eux avancent très lentement sur leurs projets.
Gears Of War E-Day sera disponible le 6 Octobre exclusivement sur Xbox et PC
Le niveau de rentabilité ne sera pas le même.
Entre 200 et 300 millions d’euros ce serait plus crédible. Sachant — qu’à titre de comparaison — God of War Ragnarok ou un The Last of Us Part II auraient coûté dans les 200 millions d’euros.
Vivement sa sortie ! Day one sur XSX ! Ce sera le dernier gros jeu — pour ma part — avant le raz-de-marée GTA VI.
Vu le coup de dev du jeu, c’est se fermer des portes à soi-même et rendre la rentabilité du produit incertaine.
Certains dirigeants de boîte de JV ont vraiment du caca dans le cerveau..
Gears E-Day va également cartonner
Grosse année pour les Xbox Game Studios avec Forza Horizon 6 déjà sortie et le Halo: Campaign Evolved et Gears E-Day à venir !
Pas la peine de repondre tu sautes.
Gears of War est une licence de niche ?
La licence Gears of War c’est 41 millions de ventes — un décompte avant la sortie de Gears 5 — c’est beaucoup.
A titre de comparaison, la licence Uncharted c’est aussi 41 millions de ventes (lors du dernier chiffre officiel aux 10 ans de la franchise) après la sortie du 4e opus.
Gears of War demeure une grosse licence
Un jeu Xbox Series NATIF.....enfin