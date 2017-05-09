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Gears of War : E-Day
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name : Gears of War : E-Day
platform : PC
editor : Xbox Game Studios
developer : The Coalition
genre : action
other versions : Xbox Series X
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Gears of War France
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name : Gears of War France
title : Gears Of War France
screen name : gearsofwarfrance
url : http://www.gamekyo.com/group/gearsofwarfrance
official website : https://twitter.com/GearsFrance
creator : negan
creation date : 09/05/2017
last update : 06/20/2026
description : Numéro 1 sur l'actualité de Gears Of War en France !
tags : gears of war anya alex gow marcus gears of war 3 gow 3 cliff bleszinski sam sanguinator locuste boomer marcus fénix jace baird c
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Gears Of War : E-Day n'a pas couté 400 Millions
Gears Of War : E-Day



L'un des débats les plus commentés ces derniers jours autour de Gears of War : E-Day n'a pas porté sur son gameplay ni sur son statut d'exclusivité Xbox, mais sur le budget supposé du projet. Le chiffre de 400 millions de dollars, récemment évoqué par Tom Henderson, a suscité des discussions parmi certains fans, notamment en raison du contexte actuel de la Xbox et des récentes spéculations concernant les studios internes.

Cependant, Jez Corden, l’un des journalistes disposant des meilleurs contacts au sein de l’écosystème Xbox, estime que ce chiffre ne reflète pas réellement le coût de développement de E-Day.

Lors d’un nouvel épisode du podcast Xbox Two, Corden a affirmé catégoriquement qu’on ne pouvait pas dire que Gears of War : E-Day avait coûté 400 millions de dollars, car une partie des fonds alloués à The Coalition est consacrée à d’autres projets et outils qui profitent à l’ensemble des Xbox Game Studios.


Il dit que le studio The Coalition fonctionne comme la « colonne vertébrale technologique » pour tout XBOX. Une grande partie de ce budget est destinée au développement d’outils pour les devs, au support pour Unreal Engine et à l’assistance technique pour d’autres projets de la compagnie qui n'ont rien a voir avec Gears Of War.

Un fonctionnement en colonne vertébrale qui explique sûrement le délai de 7 ans entre Gears 5 et Gears Of War E-Day, car pendant que The Coalition met la main à la patte pour aider les autres studios, eux avancent très lentement sur leurs projets.




Gears Of War E-Day sera disponible le 6 Octobre exclusivement sur Xbox et PC

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    link49
    posted the 06/20/2026 at 04:36 PM by negan
    comments (17)
    wickette posted the 06/20/2026 at 04:44 PM
    disons qu'il va couter extrêmement cher. Que ce soit 200 ou 400M, va falloir qu'ils assurent niveau ventes et qualité surtout
    negan posted the 06/20/2026 at 04:46 PM
    wickette Bah ca reste intéressant, si nous sommes plus proche des 200,300 que des 400 Millions .

    Le niveau de rentabilité ne sera pas le même.
    keiku posted the 06/20/2026 at 04:53 PM
    250 millions c'est le max que la licence peut se permettre, mais 400 millions ces incohérent
    marcus62 posted the 06/20/2026 at 05:02 PM
    400 millions ça me paraissait énorme.

    Entre 200 et 300 millions d’euros ce serait plus crédible. Sachant — qu’à titre de comparaison — God of War Ragnarok ou un The Last of Us Part II auraient coûté dans les 200 millions d’euros.

    Vivement sa sortie ! Day one sur XSX ! Ce sera le dernier gros jeu — pour ma part — avant le raz-de-marée GTA VI.
    marcelin posted the 06/20/2026 at 05:22 PM
    On est censés croire Jez Corden sur parole
    alozius posted the 06/20/2026 at 05:37 PM
    Très mauvais move de l’avoir rendu exclu Xbox/PC.
    Vu le coup de dev du jeu, c’est se fermer des portes à soi-même et rendre la rentabilité du produit incertaine.
    Certains dirigeants de boîte de JV ont vraiment du caca dans le cerveau..
    marcus62 posted the 06/20/2026 at 05:42 PM
    alozius ; Forza Horizon 6 est pour le moment exclu Xbox/PC et ses ventes sont très élevées ! On parle de 6 millions de ventes depuis son lancement. C’est énorme !

    Gears E-Day va également cartonner

    Grosse année pour les Xbox Game Studios avec Forza Horizon 6 déjà sortie et le Halo: Campaign Evolved et Gears E-Day à venir !
    rider288 posted the 06/20/2026 at 05:44 PM
    Après il dit pas si c'est plus ou moins, si ca se trouve c'est plus.
    walterwhite posted the 06/20/2026 at 06:32 PM
    Peu importe combien il ait couté, qu’il soit rentable ou pas…Viiiiiiiite la bêta et la sortie
    link49 posted the 06/20/2026 at 06:55 PM
    J'ai trop hâte d'être le 6 octobre.
    jaysennnin posted the 06/20/2026 at 07:02 PM
    c'est surtout que the coalition a aidé quasiment tous les studios xbox sur unreal engine, vu qu'ils sont à l'origine issus de epic games qui a crée le moteur
    piratees posted the 06/20/2026 at 07:22 PM
    keiku c'est 400millions avec l'aide au autres projet de chez MS
    khazawi posted the 06/20/2026 at 07:28 PM
    marcus62 Gears, c'est une licence de niche. Forza est la licence phare chez Xbox et une exception ne fait pas une généralité
    negan posted the 06/20/2026 at 07:36 PM
    khazawi Ne te sent pas obligé de venir parler sur chaque sujet, surtout sur des sujets que tu ne maitrise pas Nostradanus.

    Pas la peine de repondre tu sautes.
    marcus62 posted the 06/20/2026 at 07:40 PM
    khazawi :

    Gears of War est une licence de niche ?

    La licence Gears of War c’est 41 millions de ventes — un décompte avant la sortie de Gears 5 — c’est beaucoup.
    A titre de comparaison, la licence Uncharted c’est aussi 41 millions de ventes (lors du dernier chiffre officiel aux 10 ans de la franchise) après la sortie du 4e opus.

    Gears of War demeure une grosse licence
    keiku posted the 06/20/2026 at 08:01 PM
    marcus62 khazawi c'est pas niche mais ce n'est pas non plus énorme, c'est en moyenne en dessous des 10 millions de vente mais ca reste grand publique vu que ca dépasse les 5 millions par épisode
    zboubi480 posted the 06/20/2026 at 09:22 PM
    Gears of War E-day c'est aussi une claque graphique en ray traycing/60 fps.
    Un jeu Xbox Series NATIF.....enfin
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