Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
group information
Espritcritique
12
Likes
Likers
name : Espritcritique
title : Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
screen name : espritcritique
url : http://www.gamekyo.com/group/espritcritique
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 05/16/2026
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
tags :
articles : 713
visites since opening : 1188793
subscribers : 6
bloggers : 3
channel
members (6)
more members
all
[CornPop] True Lies (1994)
CornPop


Dans cette vidéo, je reviens sur les secrets de tournage de True Lies (1994), le film d’action spectaculaire réalisé par James Cameron et porté par Arnold Schwarzenegger et Jamie Lee Curtis. À sa sortie, ce blockbuster démesuré repousse les limites du cinéma d’action avec ses cascades impressionnantes, ses explosions gigantesques et ses ambitions techniques hors normes.
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    burningcrimson
    posted the 05/16/2026 at 05:00 PM by nicolasgourry
    comments (2)
    aeris201 posted the 05/16/2026 at 06:10 PM
    Je crois que c’est le dernier film de « Schwarzy » lorsqu’il etait encore a son prime et bankable.

    Apres il a joué dans quelques navets (L’Effaceur en 1996) et il a un disparu jusqu’a revenir dans les annees 2000 avec Teminator 3, mais a ce moment la ce n’etait plus une tete d’affiche / bankable
    amario posted the 05/16/2026 at 07:20 PM
    Cette tuerie. Remake de La Totale. Seul reproche, la caricature de l'Arabie terroristes
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo