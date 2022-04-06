description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Dans cette vidéo, je reviens sur les secrets de tournage de True Lies (1994), le film d’action spectaculaire réalisé par James Cameron et porté par Arnold Schwarzenegger et Jamie Lee Curtis. À sa sortie, ce blockbuster démesuré repousse les limites du cinéma d’action avec ses cascades impressionnantes, ses explosions gigantesques et ses ambitions techniques hors normes.
Apres il a joué dans quelques navets (L’Effaceur en 1996) et il a un disparu jusqu’a revenir dans les annees 2000 avec Teminator 3, mais a ce moment la ce n’etait plus une tete d’affiche / bankable