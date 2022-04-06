Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
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Espritcritique
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name : Espritcritique
title : Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
screen name : espritcritique
url : http://www.gamekyo.com/group/espritcritique
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 05/10/2026
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
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[Exitium] Le Lore sinistre de Gears of War
Exitium Film


Tous les jeux, remasters, romans, bandes dessinées et autres sont traités dans cette analyse complète de la saga. On parle également des secrets de développement chez Epic et comment Gears of war a été conçu avec le Unreal Engine.

PS : Durée : 3H50
https://www.youtube.com/watch?v=bnGGgyP7Dak
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    posted the 05/10/2026 at 10:00 AM by nicolasgourry
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