Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
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Espritcritique
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name : Espritcritique
title : Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
screen name : espritcritique
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creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 05/09/2026
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
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[Esquive la Boule de Feu] Donkey Kong Country - Analyse
Esquive la Boule de Feu


On revient dans cet épisode sur la légendaire trilogie Donkey Kong Country, qui marque à la fois une pierre blanche dans l'histoire des jeux de plateforme, les débuts de l'essor de Rare en tant que développeur de premier plan et les balbutiements du genre collectathon. Des musiques de Wise et Fischer au sous-texte de la trilogie en passant par les ajouts des remakes GBA, pas un poil de la bestiole n'échappe à cet examen détaillé.
https://www.youtube.com/watch?v=V6k4o_smkGU
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    posted the 05/09/2026 at 07:35 AM by nicolasgourry
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