description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Darkwood est un jeu qui m'a obsédé. Son histoire est profondément parturbante et plus il y a de révélation, plus je me pose des questions sur ce qui se trouve sous mon parquet ou dans l'obscurité de la forêt. Je fais cette vidéo pour extérioriser mon ressenti et j'espère retrouver un sommeil normal en vous partageant cette expérience.