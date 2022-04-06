Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
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Espritcritique
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name : Espritcritique
title : Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
screen name : espritcritique
url : http://www.gamekyo.com/group/espritcritique
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 04/20/2026
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
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[Exitium] Ne jouez pas à Darkwood
Exitium Film


Darkwood est un jeu qui m'a obsédé. Son histoire est profondément parturbante et plus il y a de révélation, plus je me pose des questions sur ce qui se trouve sous mon parquet ou dans l'obscurité de la forêt. Je fais cette vidéo pour extérioriser mon ressenti et j'espère retrouver un sommeil normal en vous partageant cette expérience.
https://www.youtube.com/watch?v=p7F8K8w_uGk
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    loreislife
    posted the 04/20/2026 at 04:10 PM by nicolasgourry
    comments (1)
    coconutsu posted the 04/20/2026 at 06:37 PM
    J'ai acheté le jeu il y a quelque mois mais toujours pas commencé, je sais que c'est une pépite. ^^
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