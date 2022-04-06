Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
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Espritcritique
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name : Espritcritique
title : Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
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creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 04/10/2026
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
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[CornPop] La Malediction (1976)
CornPop


Dans cette vidéo, je reviens sur les secrets de tournage de La Malédiction (The Omen, 1976), le film culte réalisé par Richard Donner qui a marqué le cinéma d’horreur. Avec son atmosphère inquiétante, son enfant démoniaque devenu iconique et sa musique glaçante composée par Jerry Goldsmith, ce classique des années 70 s’est imposé comme l’un des films les plus marquants du genre. Mais derrière ce chef-d’œuvre se cache aussi une production entourée d’histoires troublantes : accidents étranges, incidents durant le tournage et réputation de film “maudit”. Entre genèse du projet, casting, effets spéciaux et réception critique, découvrez comment La Malédiction est devenue une référence incontournable du cinéma d’épouvante.
https://www.youtube.com/watch?v=clyg8H_cZfE
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    burningcrimson
    posted the 04/10/2026 at 07:40 PM by nicolasgourry
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    burningcrimson posted the 04/10/2026 at 07:57 PM
    "Sa mère était une chienne", cette réplique m'a enormément marqué et encore plus quand on sait de quoi il en retourne. Un chef-d'oeuvre ce film
    ravyxxs posted the 04/10/2026 at 08:06 PM
    1:42 Mais le monsieur il a eu toute l'après-midi pour éviter ça !! Voyons monsieur...
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