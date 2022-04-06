description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Dans cette vidéo, je reviens sur les secrets de tournage de La Malédiction (The Omen, 1976), le film culte réalisé par Richard Donner qui a marqué le cinéma d’horreur. Avec son atmosphère inquiétante, son enfant démoniaque devenu iconique et sa musique glaçante composée par Jerry Goldsmith, ce classique des années 70 s’est imposé comme l’un des films les plus marquants du genre. Mais derrière ce chef-d’œuvre se cache aussi une production entourée d’histoires troublantes : accidents étranges, incidents durant le tournage et réputation de film “maudit”. Entre genèse du projet, casting, effets spéciaux et réception critique, découvrez comment La Malédiction est devenue une référence incontournable du cinéma d’épouvante.