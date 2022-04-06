Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
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Espritcritique
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name : Espritcritique
title : Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
screen name : espritcritique
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creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 03/19/2026
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
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[CornPop] Mars Attacks ! (1996)
CornPop


Dans cette vidéo, je reviens sur les secrets de tournage de Mars Attacks! (1996), la comédie de science-fiction complètement déjantée réalisée par Tim Burton. Inspiré des cartes à collectionner cultes des années 60 et des films d’invasion extraterrestre des années 50, le film propose une satire féroce et volontairement absurde de la politique, des médias et de la société américaine. Entre casting impressionnant réunissant Jack Nicholson, Glenn Close, Pierce Brosnan et Danny DeVito, effets spéciaux volontairement kitsch, humour noir assumé et réception critique explosive à sa sortie, découvrez comment ce film incompris est finalement devenu une œuvre culte de la filmographie de Tim Burton.
https://www.youtube.com/watch?v=FHaUWx_9Kb0
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    posted the 03/19/2026 at 06:30 PM by nicolasgourry
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