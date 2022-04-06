description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Dans cette vidéo, je reviens sur les secrets de tournage de Mars Attacks! (1996), la comédie de science-fiction complètement déjantée réalisée par Tim Burton. Inspiré des cartes à collectionner cultes des années 60 et des films d’invasion extraterrestre des années 50, le film propose une satire féroce et volontairement absurde de la politique, des médias et de la société américaine. Entre casting impressionnant réunissant Jack Nicholson, Glenn Close, Pierce Brosnan et Danny DeVito, effets spéciaux volontairement kitsch, humour noir assumé et réception critique explosive à sa sortie, découvrez comment ce film incompris est finalement devenu une œuvre culte de la filmographie de Tim Burton.