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Sekiro : Shadows Die Twice
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name : Sekiro : Shadows Die Twice
platform : PC
editor : Activision Blizzard
developer : FromSoftware
genre : action
other versions : Xbox One - PlayStation 4
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Manga - Verse
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name : Manga - Verse
title : Actu anime / manga et bien plus !
screen name : mangacity
url : http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website : http://
creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 03/16/2026
description : L'actualité manga et anime sur gamekyo
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Sekiro No Defeat : second trailer
Actu Manga / Anime


L'adaptation animée de Sekiro s'offre un nouveau trailer et sera diffusée prochainement sur Crunchyroll dans le courant de l'année. Pour rappel Kenichi Kutsuna est en charge de la réalisation au studio d’animation Qzil.la.




Synopsis Nous sommes à l'époque Sengoku.

Le Japon est divisé en de nombreux États indépendants en proie à une guerre incessante. Au cœur de ce chaos se trouve Ashina, une terre sacrée empreinte de mystères anciens. Vingt ans après qu'Isshin Ashina, le Saint de l'Épée, eut repris le contrôle de la région lors d'un coup d'État brutal, une nouvelle menace surgit de l'intérieur.

Désespéré de protéger sa patrie, Genichiro, le petit-fils d'Isshin, se tourne vers des pouvoirs interdits. Le seul espoir réside dans un garçon kidnappé — l'Héritier divin — et son protecteur silencieux : un fidèle shinobi connu uniquement sous le nom de Sekiro.
https://m.youtube.com/watch?v=IanqpvZsp_s
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    megadeth, burningcrimson
    posted the 03/16/2026 at 11:20 PM by yanssou
    comments (1)
    burningcrimson posted the 03/17/2026 at 12:26 AM
    Première fois que j'entends parler de ce studio. Wait & See mais sur le plan artistique aussi bien qu'au niveau de l'animation, ça a l'air solide
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