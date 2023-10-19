L'adaptation animée de Sekiro s'offre un nouveau trailer et sera diffusée prochainement sur Crunchyroll dans le courant de l'année. Pour rappel Kenichi Kutsuna est en charge de la réalisation au studio d’animation Qzil.la.
SynopsisNous sommes à l'époque Sengoku.
Le Japon est divisé en de nombreux États indépendants en proie à une guerre incessante. Au cœur de ce chaos se trouve Ashina, une terre sacrée empreinte de mystères anciens. Vingt ans après qu'Isshin Ashina, le Saint de l'Épée, eut repris le contrôle de la région lors d'un coup d'État brutal, une nouvelle menace surgit de l'intérieur.
Désespéré de protéger sa patrie, Genichiro, le petit-fils d'Isshin, se tourne vers des pouvoirs interdits. Le seul espoir réside dans un garçon kidnappé — l'Héritier divin — et son protecteur silencieux : un fidèle shinobi connu uniquement sous le nom de Sekiro.