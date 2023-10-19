Le remake 3D Hokuto no Ken Fist of the North Star se dévoile dans un nouveau trailer pour une diffusion le 10 avril sur Prime.
SynopsisEn l'an 199X, le monde est plongé dans un brasier nucléaire ! Les mers ont disparu. La terre est en ruine. Il semble que toute vie ait été anéantie... mais l'humanité n'a pas péri !
Sur cette terre brûlée et brisée, les survivants s'accrochent à l'espoir, cherchant désespérément de la nourriture et de l'eau. Cependant, leurs espoirs sont piétinés par la violence. Dans ce monde, c'est la loi du plus fort qui prime, et les faibles sont écrasés sans pitié.
Des profondeurs de ce désespoir émerge un homme seul avec sept cicatrices sur la poitrine. Il s'appelle Kenshiro, héritier du légendaire art de l'assassinat Hokuto Shinken. Alors qu'il parcourt les terres désolées à la poursuite de son ennemi juré Shin, qui lui a volé sa fiancée Yuria, Kenshiro répond aux cris des opprimés, devenant une lueur d'espoir dans un monde de désespoir.
Sur son chemin se dressent des survivants brutaux de l'apocalypse, dont les ambitions sont tordues par le pouvoir et la cupidité. Dans un monde où les faibles sont des proies et où les prières ne sont pas entendues, Kenshiro se fraie un chemin avec ses poings de fer !