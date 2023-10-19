group information
Manga - Verse
Actu anime / manga et bien plus !
creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 03/12/2026
description : L'actualité manga et anime sur gamekyo
Hokuto no Ken Fist of the North Star / Second trailer
Actu Manga / Anime


Le remake 3D Hokuto no Ken Fist of the North Star se dévoile dans un nouveau trailer pour une diffusion le 10 avril sur Prime.


Synopsis En l'an 199X, le monde est plongé dans un brasier nucléaire ! Les mers ont disparu. La terre est en ruine. Il semble que toute vie ait été anéantie... mais l'humanité n'a pas péri !

Sur cette terre brûlée et brisée, les survivants s'accrochent à l'espoir, cherchant désespérément de la nourriture et de l'eau. Cependant, leurs espoirs sont piétinés par la violence. Dans ce monde, c'est la loi du plus fort qui prime, et les faibles sont écrasés sans pitié.

Des profondeurs de ce désespoir émerge un homme seul avec sept cicatrices sur la poitrine. Il s'appelle Kenshiro, héritier du légendaire art de l'assassinat Hokuto Shinken. Alors qu'il parcourt les terres désolées à la poursuite de son ennemi juré Shin, qui lui a volé sa fiancée Yuria, Kenshiro répond aux cris des opprimés, devenant une lueur d'espoir dans un monde de désespoir.
Sur son chemin se dressent des survivants brutaux de l'apocalypse, dont les ambitions sont tordues par le pouvoir et la cupidité. Dans un monde où les faibles sont des proies et où les prières ne sont pas entendues, Kenshiro se fraie un chemin avec ses poings de fer !
https://m.youtube.com/watch?v=Gux_dYHDMK4
    posted the 03/12/2026 at 04:33 AM by yanssou
    comments (6)
    toulia posted the 03/12/2026 at 04:53 AM
    C'est moche.
    shinz0 posted the 03/12/2026 at 05:24 AM
    Animation immonde
    stampead posted the 03/12/2026 at 06:50 AM
    toulia shinz0 vous me rassurez, j 'ai cru que j 'avais un problème visuel
    burningcrimson posted the 03/12/2026 at 06:56 AM
    Encore cette CGI moche et mal animée
    shanks posted the 03/12/2026 at 07:05 AM
    Quelle indignité...
    thelastone posted the 03/12/2026 at 08:03 AM
    Ca rappel l'époque sombre de berserk en 3d
