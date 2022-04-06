description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Bonjour. Vous aimez les belles histoires? Ca tombe bien, aujourd'hui, on va parler d'une belle histoire. Le genre qu'on adore mettre en avant dans l'industrie du jeu vidéo. L'histoire des deux frères Moldenhauer qui ont décidé de tout risquer pour réaliser l’œuvre de leur vie, à savoir un run n gun boss rush qui utiliserait les techniques d'animation des cartoons des années 30. Heureusement pour eux, ce fut un succès. Cuphead, sorti en 2017, est à n'en pas douter une oeuvre des plus singulières qui avait rencontré un succès aussi massif que mérité. Un jeu d'une difficulté qui a aussi pu en décourager certains et dans lequel il est parfaitement possible de souffrir devant la maitrise qu'il requiert par moment. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous risquez d'aimer ça. On vous souhaite un très bon visionnage! Bisous